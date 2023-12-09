Saturday, 09 December 2023 03:56 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسح: نمو الطلب على النفط في الصين قد يتباطأ في 2024 - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع فيتش تتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يناير 2024 تونس والسعودية يبحثان سبل التعاون في المجال الزراعي

قد يشهد الطلب على النفط في الصين تباطؤًا في العام المقبل، مع بدء تأثير الطلب على السفر والاستهلاك بعد جائحة“كوفيد-19” في التلاشي.

ووفقًا لاستطلاع أجرته“بلومبرج” على تقديرات مستشارين ومحللين في الصناعة، فإن الصين قد تستهلك 500 ألف برميل إضافية يوميًا في العام المقبل، وهو ما يقل عن ثلث الزيادة المسجلة هذا العام.

وحسب بيانات وكالة الطاقة الدولية، سجلت الصين 75% من الزيادة في الطلب العالمي على النفط المسجلة في 2023.

وذكر“كه شياو مينغ” الخبير لدى أكبر شركة تكرير صينية“سينوبك”: في العام المقبل سيعود النمو إلى المسار الطبيعي مع تلاشي العوامل الوبائية، وأضاف أن التوقعات ليست مشجعة بصورة كبيرة، وأن مصير المنتجات النفطية يرتبط ارتباطأ وثيقًا أيضًا بمصير الاقتصاد الأوسع نطاقًا.

Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563739

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث