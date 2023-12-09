كوب 28: كيري يبحث نجاحات شراكة قادة المناخ والغابات - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) قال المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، جون كيري، إنه ناقش اليوم في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب 28) النجاحات التي حققتها“شراكة قادة المناخ والغابات” بعد عامها الأول.

وأعرب عن تطلعه إلى تسريع وتيرة العمل لإنهاء فقدان الغابات وتحقيق طموح إعلان قادة جلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي.

موضوعاتمؤسسة التمويل الدولية: استثماراتنا في مجال المناخ بلغت نحو 43.7 مليار دولار الإمارات تستضيف فعاليات مؤتمر“IEEE” للتكنولوجيا الخضراء والاستدامة “معلومات الوزراء”: مصر استخدمت عائدات السندات الخضراء لتمويل مشروعات مناخية

جدير بالذكر أن المملكة المتحدة أطلقت في كوب 27 بشرم الشيخ“شراكة قادة الغابات والمناخ” وهي مجموعة أساسية من الدول التي تطمح بشكل كبير إلى تسريع التقدم العالمي لوقف فقدان الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030 مع تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تحويل شامل للمناطق الريفية.

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