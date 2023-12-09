كوب 28: كيري يبحث نجاحات شراكة قادة المناخ والغابات - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ، جون كيري، إنه ناقش اليوم في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب 28) النجاحات التي حققتها“شراكة قادة المناخ والغابات” بعد عامها الأول.
وأعرب عن تطلعه إلى تسريع وتيرة العمل لإنهاء فقدان الغابات وتحقيق طموح إعلان قادة جلاسكو بشأن الغابات واستخدام الأراضي.
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جدير بالذكر أن المملكة المتحدة أطلقت في كوب 27 بشرم الشيخ“شراكة قادة الغابات والمناخ” وهي مجموعة أساسية من الدول التي تطمح بشكل كبير إلى تسريع التقدم العالمي لوقف فقدان الغابات وتدهور الأراضي بحلول عام 2030 مع تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تحويل شامل للمناطق الريفية.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563738
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