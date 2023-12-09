تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 8 سفن وتم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.
وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر – في بيان اليوم الجمعة – أنه توجد أيضا 818 شاحنة و73 سيارة؛ حيث شملت حركة الواردات 3 آلاف طن بضائع و365 شاحنة و32 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع و453 شاحنة و41 سيارة؛ حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتين دليلة والحرية، بينما غادرت السفينتان بوسيدون اكسبريس وأمل.
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كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن و305 شاحنات وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله وآور، كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة KALINA، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1620 راكبا بموانيها.
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