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تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:09 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) وصل إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 8 سفن وتم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر – في بيان اليوم الجمعة – أنه توجد أيضا 818 شاحنة و73 سيارة؛ حيث شملت حركة الواردات 3 آلاف طن بضائع و365 شاحنة و32 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع و453 شاحنة و41 سيارة؛ حيث شهد ميناء سفاجا اليوم استقبال السفينتين دليلة والحرية، بينما غادرت السفينتان بوسيدون اكسبريس وأمل.

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كما شهد ميناء نويبع تداول 1900 طن و305 شاحنات وذلك من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله وآور، كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة KALINA، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1620 راكبا بموانيها.

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MENAFN09122023000202011048ID1107563737

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