الإمارات تتصدر قائمة الدول الأعلى أداءً في المنطقة العربية بمرونة التجارة العالمية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة الاستشارات العالمية المتخصصة في وضع الاستراتيجيات والسياسات العامة“وايتشيلد”، عن إصدار النسخة الأولى من تقرير مؤشر مرونة التجارة العالمية على هامش مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ (COP28) في دبي، لتتصدر الإمارات قائمة الدول الأعلى أداءً في المنطقة العربية على مؤشر لمرونة التجارة العالمية بفضل دورها كمركز تجاري عالمي رئيسي وبيئتها المواتية لمزاولة الأعمال، ومحفظتها المتنوعة من الشركاء التجاريين وبنيتها التحتية عالمية المستوى وخدماتها اللوجستية عالية الجودة وقدراتها الجمركية المتميزة.

وقال الشريك الإداري في شركة وايتشيلد فادي فرّا، في تصريح اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية“وام” بادرت وايتشيلد، في ظل تصاعد الاهتمام بقضايا سياسة التجارة العالمية ومساهمتها في تعزيز استدامة الاقتصادات في العالم، إلى ابتكار تقرير مؤشر مرونة التجارة العالمية، والذي يقدم منهجية غير مسبوقة لدعم الدول في تحديد السبل المتاحة لتعزيز قدرتها على الصمود في وجه التقلبات التجارية والتعافي منها.

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ويتزامن إصدارنا لهذا التقرير مع انعقاد مؤتمر الأطراف بشأن تغيّر المناخ COP28 في دبي، ونأمل بأن يساهم التقرير في تحقيق أهداف المؤتمر، ولا سيما في المجالات التي تتيح استخدام السياسات التجارية والداعمة للمساعدة على تحفيز إجراءات حماية المناخ وتعزيز التنمية المستدامة”.

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