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ارتفاع مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية مع انخفاض معدل البطالة - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:08 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة الذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع فيتش تتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يناير 2024 تونس والسعودية يبحثان سبل التعاون في المجال الزراعي

عزز مؤشر الدولار وعوائد السندات الأمريكية المكاسب خلال تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات اقتصادية أظهرت مرونة سوق العمل، ما يزيد من التحديات أمام صناع السياسات في الولايات المتحدة.

وسجل مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات- ارتفاعًا بنسبة 0.45% عند 104 نقاط، في تمام الساعة 05:01 مساء بتوقيت مكة المكرمة، بعد أن لامست في وقت سابق 104.26 نقطة.

وصعد العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين عند 4.710% بزيادة أكثر من 12 نقطة أساس، كما ارتفع العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات بمقدار 9 نقاط أساس إلى 4.246%.

وأظهرت أداة“فيد واتش” تحول ترجيح المستثمرين ليكون أول خفض لأسعار الفائدة في شهر مايو بدلًا من اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس 2024.

يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات، إضافة الاقتصاد الأمريكي 199 ألف وظيفة في نوفمبر، أعلى من التوقعات بـ 190 ألفًا، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.7% في نوفمبر من 3.9%، بينما زادت الأجور بنسبة 0.4% خلال الشهر أو ما يعادل ارتفاعها 4.0% على أساس سنوي.

Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563734

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