780 سائحًا على متن 28 رحلة بالون طائر بسماء الأقصر - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حلقت في سماء محافظة الأقصر 28 رحلة بالون طائر، تحمل على متنها 780 سائحًا وسائحة من جنسيات مختلفة في نزهة ترفيهية لمشاهدة المعابد والمقابر والملوك والملكات في فوق سماء الأقصر.
وأوضح أحمد عبود، ممثل شركات اتحاد البالون الطائر، أن الإقبال على رحلات البالون بقوة عقب تحسن الطقس، ويتوافد وفود الزائرين ويعشقون تلك الرحلات باعتبار رحلات التنزه من أهم البرامج السياحية التي يقبل عليها السائحون المتوافدون لزيارة المعالم والمقاصد الأثرية والسياحية في عاصمة السياحة العالمية وأيضاً طقس الأقصر المعتدل المشمس وآثار الأقصر الشامخة.
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واتخذت المحافظة، إجراءات السلامة الكاملة، وهناك تنسيق كامل مع الجهات الأمنية بالمحافظة، بالإضافة إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية والاهتمام بجميع الوسائل التي تحافظ على أمن وسلامة المشاركين في الرحلات والالتزام الكامل بالقواعد التي حددتها الجهات الأمنية وسلطات الطيران المدني بالهبوط بالبالون في المطار المحدد لها غرب المدينة.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563733
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