244 سفينة بالسخنة والأدبية الربع الأول بالعام المالي 2023/2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
شهدت موانئ المنطقة الجنوبية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تطور ملحوظ خلال الربع الأول من العام المالي 2023/2024.
وسجلت حركة التداول فى ميناءي السخنة والأدبية استقبال 244 سفينة خلال الربع الأول، الذي شهد تطورًا ملحوظًا ومعدل نمو على الأصعدة كافة مقارنة بنفس الفترة من العام المالي الماضي.
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وقد أوضح البيان أن وسجل ميناء السخنة حركة تداول بإجمالي 138 سفينة، بإجمالي حمولة تصل 5 ملايين طن.
واستقبل الميناء 99 سفينة بضائع عامة محواة بواقع 2.25 مليون طن، و16 سفينة صب جاف بحمولة 1.7 مليون طن، و22 سفينة صب سائل بحمولة حوالي 1 مليون طن وسفينة واحدة بضائع عامة غير محواة بواقع 105 طن.
وحقق ميناء السخنة بهذه المؤشرات معدلات نمو في استقبال السفن بلغت 27,78% ومعدل نمو للبضائع وصل إلى 18,23%.
واستقبل ميناء الأدبية إجمالي حمولة 1.4 مليون طن خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2023، بإجمالي 106 سفينة ومعدل نمو بلغ 2,91% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، بواقع 50 سفينة بضائع عامة، و13 سفينة صب جاف، و29 سفينة صب سائل، و12 سفينة حاويات و2 سفينة حيوانات حية.
يذكر أن المنطقة الاقتصادية حققت نقلة نوعية في مختلف الموانئ التابعة لها من خلال أعمال التطوير التي أسهمت بشكل كبير في تشجيع كبرى الشركات في مجال النقل البحري للتعاون مع موانئ المنطقة.
وتستهدف أعمال التطوير في ميناء السخنة، إضافة 18 كم جديدة ليصبح إجمالي الأرصفة 23 كم بعد انتهاء جميع أعمال التطوير، التي تسمح بوجود رصيف متعدد الأغراض ومحطة للصب السائل ومحطة للصب الجاف، فضلًا عن تعميق الغاطس ليصل إلى 18 مترًا بدلًا من 17 مترًا، كما سيتم تشغيل أحدث وأكبر محطة حاويات بميناء السخنة بواسطة أحد أهم مشغلي محطات الحاويات على مستوى العالم، أما ميناء الأدبية فهو ميناء متخصص لأنشطة الصب الجاف والسائل ويخضع لأعمال رفع كفاءة وتطوير الأرصفة البحرية التي يضمها وعددها 9 أرصفة بحرية.
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