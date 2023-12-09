وزارة الطاقة الأمريكية تطلب شراء 3 ملايين برميل لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي - جريدة البورصة

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أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية اليوم الجمعة، طلب شراء ما يصل إلى 3 ملايين برميل من النفط تسليم مارس 2024 لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، مع استمرارها في خطتها لإعادة ملء مخزون الطوارئ.

وأوضح مكتب الاحتياطي النفطي، أن هذا يأتي ضمن استراتيجية وزارة الطاقة المتمثلة في تقديم عروض تهدف إلى شراء النفط عند سعر 79 دولارًا للبرميل أو أقل، وهو أدنى من متوسط 95 دولاراً للبرميل الذي باعت به الخام في عام 2022.

وبحسب البيان المنشور على الموقع الرسمي، اشترت وزارة الطاقة بالفعل ما يقرب من 9 ملايين برميل لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي للنفط بمتوسط يبلغ حوالي 75 دولارًا للبرميل.

وأوضح البيان، أن التحليل الذي أجرته وزارة الخزانة يشير إلى أن مبيعات الاحتياطي الاستراتيجي للنفط في العام الماضي، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية، أدت إلى خفض أسعار البنزين بما يصل إلى 40 سنتًا للغالون الواحد.

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