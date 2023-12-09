ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع تراجع توقعات التضخم لأدنى مستوى منذ 2021 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع فيتش تتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يناير 2024 تونس والسعودية يبحثان سبل التعاون في المجال الزراعي

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في التقديرات الأولية للشهر الحالي، لتمحو الانخفاضات التي سجلتها منذ أغسطس الماضي، مع تحسن توقعات التضخم، وسط تفاؤل بتأثير محتمل لانتخابات العام المقبل.

وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان” الجمعة، عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 13.2% على أساس شهري عند 69.4 نقطة في القراءة الأولية لشهر ديسمبر، مقابل 61.3 نقطة في الشهر السابق، ومقارنة بزيادة متوقعة إلى 62 نقطة.

وأظهر المسح زيادة قيمة مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 74 نقطة في ديسمبر من 68.3 نقطة خلال نوفمبر، وكذلك صعدت مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 16.9% على أساس شهري من 59.8 نقطة إلى 66.4 نقطة.

بينما انخفضت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 3.1% في ديسمبر من 4.5% خلال نوفمبر، وهي أدنى قراءة منذ مارس 2021، لتقترب من النطاق الذي يتراوح بين 2.3% و3.0% المسجل خلال العامين السابقين لفترة الجائحة.

وبلغت توقعات التضخم على المدى الطويل 2.8% وهو ما يعد تراجعًا من 3.2% الشهر الماضي، وهي مطابقة لثاني أدنى قراءة منذ يوليو 2021، لكنها لا زالت أعلى النطاق الذي يتراوح بين 2.2% و2.6% والذي تم تسجيله في العامين السابقين للجائحة.

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