ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع تراجع توقعات التضخم لأدنى مستوى منذ 2021 - جريدة البورصة

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ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة في التقديرات الأولية للشهر الحالي، لتمحو الانخفاضات التي سجلتها منذ أغسطس الماضي، مع تحسن توقعات التضخم، وسط تفاؤل بتأثير محتمل لانتخابات العام المقبل.
وكشفت بيانات جامعة“ميتشجان” الجمعة، عن ارتفاع مؤشر ثقة المستهلك بنسبة 13.2% على أساس شهري عند 69.4 نقطة في القراءة الأولية لشهر ديسمبر، مقابل 61.3 نقطة في الشهر السابق، ومقارنة بزيادة متوقعة إلى 62 نقطة.
وأظهر المسح زيادة قيمة مؤشر الوضع الاقتصادي الحالي إلى 74 نقطة في ديسمبر من 68.3 نقطة خلال نوفمبر، وكذلك صعدت مؤشر التوقعات المستقبلية بنسبة 16.9% على أساس شهري من 59.8 نقطة إلى 66.4 نقطة.
بينما انخفضت توقعات التضخم للعام المقبل إلى 3.1% في ديسمبر من 4.5% خلال نوفمبر، وهي أدنى قراءة منذ مارس 2021، لتقترب من النطاق الذي يتراوح بين 2.3% و3.0% المسجل خلال العامين السابقين لفترة الجائحة.
وبلغت توقعات التضخم على المدى الطويل 2.8% وهو ما يعد تراجعًا من 3.2% الشهر الماضي، وهي مطابقة لثاني أدنى قراءة منذ يوليو 2021، لكنها لا زالت أعلى النطاق الذي يتراوح بين 2.2% و2.6% والذي تم تسجيله في العامين السابقين للجائحة.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563725
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