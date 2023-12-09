فيتش تتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يناير 2024 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
الذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع تونس والسعودية يبحثان سبل التعاون في المجال الزراعي ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع تراجع توقعات التضخم لأدنى مستوى منذ 2021
تتوقع وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يناير 2024، في ظل النمو الأقوى من المتوقع، على أن يُثبّت البنك المركزي سياسته النقدية حتى يوليو، ثم يُخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.75% (الحد الأعلى) في نهاية العام.
وأشارت الوكالة أنه من المتوقع حاليًا نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.1% في عام 2024، وهي مراجعة صعودية بنحو 0.2 نقطة من 1.9% المتوقعة سابقًا في شهر سبتمبر، مع تجنب اقتصاد الولايات المتحدة للركود، ليبلغ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي 1.2% بزيادة 0.9 نقطة عن تقرير سبتمبر.
وقالت الوكالة في تقرير نشرته الجمعة، إن المراجعة الصعودية تعكس مرونة الاقتصاد الأمريكي مع استعداد المستهلكين لمواصلة الاعتماد على المدخرات الزائدة ومالية القطاع الخاص القوية، رغم توقع تباطؤ النمو خلال العام المقبل مع ضعف الائتمان والاستثمار وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.
وأوضحت“فيتش” أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.6% في عام 2024، مع مراجعة هبوطية لمعدل نمو اقتصاد منطقة اليورو المتوقع بمقدار 0.4 نقطة عند 0.7%.
وبالنسبة لعام 2023، رفعت وكالة“فيتش” توقعات نمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.4 نقطة إلى 2.9%، مع تعديل صعودي لمعدل نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.4 نقطة إلى 2.4% والصين بمقدار 0.5 نقطة إلى 5.3%.
Source:
MENAFN09122023000202011048ID1107563723
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.