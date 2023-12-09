فيتش تتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يناير 2024 - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتالذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع تونس والسعودية يبحثان سبل التعاون في المجال الزراعي ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع تراجع توقعات التضخم لأدنى مستوى منذ 2021

تتوقع وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يناير 2024، في ظل النمو الأقوى من المتوقع، على أن يُثبّت البنك المركزي سياسته النقدية حتى يوليو، ثم يُخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 4.75% (الحد الأعلى) في نهاية العام.

وأشارت الوكالة أنه من المتوقع حاليًا نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.1% في عام 2024، وهي مراجعة صعودية بنحو 0.2 نقطة من 1.9% المتوقعة سابقًا في شهر سبتمبر، مع تجنب اقتصاد الولايات المتحدة للركود، ليبلغ معدل نمو الاقتصاد الأمريكي 1.2% بزيادة 0.9 نقطة عن تقرير سبتمبر.

وقالت الوكالة في تقرير نشرته الجمعة، إن المراجعة الصعودية تعكس مرونة الاقتصاد الأمريكي مع استعداد المستهلكين لمواصلة الاعتماد على المدخرات الزائدة ومالية القطاع الخاص القوية، رغم توقع تباطؤ النمو خلال العام المقبل مع ضعف الائتمان والاستثمار وارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية.

وأوضحت“فيتش” أنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الصين إلى 4.6% في عام 2024، مع مراجعة هبوطية لمعدل نمو اقتصاد منطقة اليورو المتوقع بمقدار 0.4 نقطة عند 0.7%.

وبالنسبة لعام 2023، رفعت وكالة“فيتش” توقعات نمو الاقتصاد العالمي بمقدار 0.4 نقطة إلى 2.9%، مع تعديل صعودي لمعدل نمو الاقتصاد الأمريكي بنحو 0.4 نقطة إلى 2.4% والصين بمقدار 0.5 نقطة إلى 5.3%.

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