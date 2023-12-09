الذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع - جريدة البورصة

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فيتش تتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يناير 2024 تونس والسعودية يبحثان سبل التعاون في المجال الزراعي ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع تراجع توقعات التضخم لأدنى مستوى منذ 2021
تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة.
وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1.55% أو 31.9 دولار عند 2014.5 دولار للأوقية، لتنهي سلسلة مكاسبها التي امتدت ثلاثة أسابيع، بعد تسجيلها خسائر بنسبة 3.6% خلال تعاملات هذا الأسبوع.
بينما ارتفعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% عند 104 نقاط، بعد أن لامست 104.26 نقطة.
وأظهرت أداة“فيد واتش”، تحول ترجيح المستثمرين لبدء تيسير السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في شهر مايو القادم (بنسبة 49.6%) بدلًا من التوقعات السابقة والتي أشارت لخفض الفائدة في اجتماع مارس 2024.
يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات، إضافة الاقتصاد الأمريكي 199 ألف وظيفة في نوفمبر، أعلى من التوقعات بـ 190 ألفًا، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.7% في نوفمبر من 3.9%، بينما زادت الأجور بنسبة 4.0% على أساس سنوي.
وتتوقع وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يناير 2024، في ظل النمو الأقوى من المتوقع، على أن يُثبّت البنك المركزي سياسته النقدية حتى يوليو، ثم يُخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس حتى نهاية العام.
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