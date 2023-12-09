الذهب يتراجع عند التسوية منهيًا سلسلة مكاسب امتدت 3 أسابيع - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتفيتش تتوقع رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في يناير 2024 تونس والسعودية يبحثان سبل التعاون في المجال الزراعي ارتفاع ثقة المستهلكين الأمريكيين مع تراجع توقعات التضخم لأدنى مستوى منذ 2021

تحولت أسعار العقود الآجلة للذهب للانخفاض عند تسوية تعاملات اليوم الجمعة، بعد بيانات أظهرت تسارع نمو الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة خلال شهر نوفمبر بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة.

وعند التسوية، تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 1.55% أو 31.9 دولار عند 2014.5 دولار للأوقية، لتنهي سلسلة مكاسبها التي امتدت ثلاثة أسابيع، بعد تسجيلها خسائر بنسبة 3.6% خلال تعاملات هذا الأسبوع.

بينما ارتفعت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.45% عند 104 نقاط، بعد أن لامست 104.26 نقطة.

وأظهرت أداة“فيد واتش”، تحول ترجيح المستثمرين لبدء تيسير السياسة النقدية من قِبل الاحتياطي الفيدرالي في شهر مايو القادم (بنسبة 49.6%) بدلًا من التوقعات السابقة والتي أشارت لخفض الفائدة في اجتماع مارس 2024.

يأتي هذا بعد أن أظهرت بيانات، إضافة الاقتصاد الأمريكي 199 ألف وظيفة في نوفمبر، أعلى من التوقعات بـ 190 ألفًا، في حين انخفض معدل البطالة إلى 3.7% في نوفمبر من 3.9%، بينما زادت الأجور بنسبة 4.0% على أساس سنوي.

وتتوقع وكالة“فيتش” للتصنيف الائتماني، رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة في يناير 2024، في ظل النمو الأقوى من المتوقع، على أن يُثبّت البنك المركزي سياسته النقدية حتى يوليو، ثم يُخفض تكاليف الاقتراض بمقدار 100 نقطة أساس حتى نهاية العام.

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