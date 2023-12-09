أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه نحو تحقيق سابع خسارة أسبوعية على التوالي - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتسعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.65 دولار ليبلغ 77.78 دولار شل: نرى فرصة استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار في قطاع النفط البحري النيجيري اتفاقية بين“تطوير مصر” و”شنايدر إلكتريك” لاستخدام تقنيات منصة“AVEVA”

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، رغم مخاوف المستثمرين إزاء وجود فائض في المعروض في الأسواق العالمية مع ضعف الطلب الصيني، فضلاً عن عدم خفض تحالف“أوبك +” للإنتاج بالدرجة التي كانت متوقعة.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم فبراير بنسبة 2% إلى 75.54 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:06 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، لكنها تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنحو 4.5%.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.87% إلى 70.64 دولار للبرميل، بعد استقراراها في نهاية تعاملات الأمس.

وأوضح“فيكتور كاتونا” كبير محللي أسواق النفط لدى“كيبلر” أنه رغم التعهدات الأخيرة من قبل أعضاء“أوبك +” بشأن سياسة الإنتاج، فإنه من المتوقع أن يتراجع إجمالي إنتاج دول التحالف بمقدار 350 ألف برميل يومياً في الفترة الممتدة بين ديسمبر الجاري، ويناير من العام القادم، وذلك على خلفية احتمال عدم التزام بعض الدول بالحصص المقررة، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.

وأظهرت بيانات صينية رسمية صدرت أمس، أن واردات أكبر مستهلك للنفط في العالم تراجعت بنسبة 9% في نوفمبر على أساس سنوي، إثر ارتفاع مستوى المخزونات وتباطؤ طلبيات مصافي التكرير، الأمر الذي ساهم في زيادة مخاوف الأسواق تجاه انخفاض طلب بكين على الخام.

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