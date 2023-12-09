أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه نحو تحقيق سابع خسارة أسبوعية على التوالي - جريدة البورصة

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ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة، رغم مخاوف المستثمرين إزاء وجود فائض في المعروض في الأسواق العالمية مع ضعف الطلب الصيني، فضلاً عن عدم خفض تحالف“أوبك +” للإنتاج بالدرجة التي كانت متوقعة.
وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم فبراير بنسبة 2% إلى 75.54 دولار للبرميل في تمام الساعة 09:06 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، لكنها تتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية بنحو 4.5%.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 1.87% إلى 70.64 دولار للبرميل، بعد استقراراها في نهاية تعاملات الأمس.
وأوضح“فيكتور كاتونا” كبير محللي أسواق النفط لدى“كيبلر” أنه رغم التعهدات الأخيرة من قبل أعضاء“أوبك +” بشأن سياسة الإنتاج، فإنه من المتوقع أن يتراجع إجمالي إنتاج دول التحالف بمقدار 350 ألف برميل يومياً في الفترة الممتدة بين ديسمبر الجاري، ويناير من العام القادم، وذلك على خلفية احتمال عدم التزام بعض الدول بالحصص المقررة، وفق ما نقلته وكالة“رويترز”.
وأظهرت بيانات صينية رسمية صدرت أمس، أن واردات أكبر مستهلك للنفط في العالم تراجعت بنسبة 9% في نوفمبر على أساس سنوي، إثر ارتفاع مستوى المخزونات وتباطؤ طلبيات مصافي التكرير، الأمر الذي ساهم في زيادة مخاوف الأسواق تجاه انخفاض طلب بكين على الخام.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563721
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