شل: نرى فرصة استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار في قطاع النفط البحري النيجيري - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.65 دولار ليبلغ 77.78 دولار أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه نحو تحقيق سابع خسارة أسبوعية على التوالي اتفاقية بين“تطوير مصر” و”شنايدر إلكتريك” لاستخدام تقنيات منصة“AVEVA”
أعلنت الرئاسة النيجيرية أن شركة“شل” ترى فرصة للاستثمار في مجال النفط البحري في البلاد بقيمة 5 مليارات دولار، وتعهدت بإنفاق مليار دولار أخرى على مدار خمس إلى عشر سنوات، لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي الموجه للسوق المحلي، والصادرات على حد سواء.
وقال“أجوري نجيلالي” المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية في بيان يوم أمس، إن رئيس البلاد“بولا تينوبو” أجرى محادثات مع“زوي يجنوفيتش” المديرة لدى شركة“شل” في إطار جهود تهدف لجذب رؤوس الأموال إلى أكبر منتجي الطاقة في إفريقيا.
وأوضح البيان أن“يجنوفيتش” أشارت إلى أن شركتها لديها فرصة استثمارية وشيكة بقيمة 5 مليارات دولار في مشروع النفط البحري“بونجا نورث”، مؤكدة حرصها على تنفيذ هذا الاستثمار في أقرب وقت ممكن، وسعي شركتها للاستمرار، وتأسيس مجموعة جديدة من الاستثمارات في نيجيريا.
وذكر البيان أن الرئيس“بولا تينوبو” تعهد خلال المحادثات بحل جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار، والتي تتسبب في إبطاء تدفقات رؤوس الأموال لقطاع الطاقة النيجري، مؤكداً سعي بلاده للحفاظ على مسيرة حازمة لجعل نيجيريا ملاذاً للاستثمارات واسعة النطاق في إفريقيا.
Source:
MENAFN09122023000202011048ID1107563720
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.