شل: نرى فرصة استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار في قطاع النفط البحري النيجيري - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتسعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.65 دولار ليبلغ 77.78 دولار أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه نحو تحقيق سابع خسارة أسبوعية على التوالي اتفاقية بين“تطوير مصر” و”شنايدر إلكتريك” لاستخدام تقنيات منصة“AVEVA”

أعلنت الرئاسة النيجيرية أن شركة“شل” ترى فرصة للاستثمار في مجال النفط البحري في البلاد بقيمة 5 مليارات دولار، وتعهدت بإنفاق مليار دولار أخرى على مدار خمس إلى عشر سنوات، لتعزيز إنتاج الغاز الطبيعي الموجه للسوق المحلي، والصادرات على حد سواء.

وقال“أجوري نجيلالي” المتحدث باسم الرئاسة النيجيرية في بيان يوم أمس، إن رئيس البلاد“بولا تينوبو” أجرى محادثات مع“زوي يجنوفيتش” المديرة لدى شركة“شل” في إطار جهود تهدف لجذب رؤوس الأموال إلى أكبر منتجي الطاقة في إفريقيا.

وأوضح البيان أن“يجنوفيتش” أشارت إلى أن شركتها لديها فرصة استثمارية وشيكة بقيمة 5 مليارات دولار في مشروع النفط البحري“بونجا نورث”، مؤكدة حرصها على تنفيذ هذا الاستثمار في أقرب وقت ممكن، وسعي شركتها للاستمرار، وتأسيس مجموعة جديدة من الاستثمارات في نيجيريا.

وذكر البيان أن الرئيس“بولا تينوبو” تعهد خلال المحادثات بحل جميع القضايا المتعلقة بالاستثمار، والتي تتسبب في إبطاء تدفقات رؤوس الأموال لقطاع الطاقة النيجري، مؤكداً سعي بلاده للحفاظ على مسيرة حازمة لجعل نيجيريا ملاذاً للاستثمارات واسعة النطاق في إفريقيا.

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