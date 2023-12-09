المركزى الصينى: 27.7 مليار دولار عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الجمعة، إجراء عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 197 مليار يوان (حوالي 27.7 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8%.
وأفاد البنك في بيان ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية“شينخوا”، أن هذه الخطوة وتهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
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