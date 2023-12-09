المركزى الصينى: 27.7 مليار دولار عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم الجمعة، إجراء عمليات إعادة شراء عكسية لأجل سبعة أيام، بقيمة 197 مليار يوان (حوالي 27.7 مليار دولار أمريكي)، وبسعر فائدة 1.8%.

وأفاد البنك في بيان ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية“شينخوا”، أن هذه الخطوة وتهدف إلى الحفاظ على سيولة معقولة ووافرة في النظام المصرفي، وتعتبر عمليات إعادة الشراء العكسية، عمليات يشتري فيها البنك المركزي أوراقاً مالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على إعادة بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.

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