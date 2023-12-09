سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.65 دولار ليبلغ 77.78 دولار - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.65 دولار ليبلغ 77.78 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 80.43 دولار في تداولات يوم أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا لتبلغ 74.05 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات لتبلغ 69.34 دولار.

موضوعاتشل: نرى فرصة استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار في قطاع النفط البحري النيجيري أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه نحو تحقيق سابع خسارة أسبوعية على التوالي اتفاقية بين“تطوير مصر” و”شنايدر إلكتريك” لاستخدام تقنيات منصة“AVEVA” Source: