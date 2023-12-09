Saturday, 09 December 2023 03:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.65 دولار ليبلغ 77.78 دولار - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:03 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.65 دولار ليبلغ 77.78 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 80.43 دولار في تداولات يوم أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا لتبلغ 74.05 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات لتبلغ 69.34 دولار.

موضوعات متعلقة شل: نرى فرصة استثمارية بقيمة 5 مليارات دولار في قطاع النفط البحري النيجيري أسعار النفط ترتفع لكنها تتجه نحو تحقيق سابع خسارة أسبوعية على التوالي اتفاقية بين“تطوير مصر” و”شنايدر إلكتريك” لاستخدام تقنيات منصة“AVEVA” Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563718

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث