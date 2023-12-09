سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 2.65 دولار ليبلغ 77.78 دولار - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.65 دولار ليبلغ 77.78 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 80.43 دولار في تداولات يوم أول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 25 سنتا لتبلغ 74.05 دولار للبرميل، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4 سنتات لتبلغ 69.34 دولار.
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