بوينج تشير لتأجيل خطة زيادة إنتاج طائرة 737 لمدة شهرين - جريدة البورصة

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أخطرت“بوينج” الموردين بإبطاء خططها لزيادة إنتاج الطائرة الأفضل مبيعًا طراز“737” بحوالي شهرين عما كان متوقعًا، وذلك حسبما نقلت“رويترز” عن مصدرين على دراية بالأمر.
وحسب جدول زمني جديد أطلعت عليه صانعة الطائرات الأمريكية مورديها الأسبوع الماضي، فإنها تتوقع إنتاج 42 طائرة شهريًا من طراز“737” الأكثر مبيعًا بدءًا من فبراير 2024.
ولم تعلق الشركة بشكل محدد على الجدول الزمني الجديد، قال متحدث باسم“بوينج” للوكالة: ما زلنا نخطط لزيادة إنتاجنا إلى 50 طائرة شهريًا في الإطار الزمني 2025/2026.
ووضعت“بوينج” ومنافستها الأوروبية“إيرباص” خططًا طموحة لزيادة الإنتاج من أجل تلبية الطلب المتزايد من العملاء، ولكن واجهت الشركتان اختناقات في سلسلة التوريد واضطرابات الإنتاج.
ويحول الجدول الجديد خطة“بوينج” لإنتاج 47.2 طائرة شهريًا من يونيو إلى أغسطس 2024، وتأجيل مستهدفها لزيادة الإنتاج إلى 52.5 طائرة شهريًا من ديسمبر المقبل إلى فبراير 2025.
Source:
MENAFN09122023000202011048ID1107563717
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