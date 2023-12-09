بوينج تشير لتأجيل خطة زيادة إنتاج طائرة 737 لمدة شهرين - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ منتصف 2021 استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني 2.9% في الربع الثالث

أخطرت“بوينج” الموردين بإبطاء خططها لزيادة إنتاج الطائرة الأفضل مبيعًا طراز“737” بحوالي شهرين عما كان متوقعًا، وذلك حسبما نقلت“رويترز” عن مصدرين على دراية بالأمر.

وحسب جدول زمني جديد أطلعت عليه صانعة الطائرات الأمريكية مورديها الأسبوع الماضي، فإنها تتوقع إنتاج 42 طائرة شهريًا من طراز“737” الأكثر مبيعًا بدءًا من فبراير 2024.

ولم تعلق الشركة بشكل محدد على الجدول الزمني الجديد، قال متحدث باسم“بوينج” للوكالة: ما زلنا نخطط لزيادة إنتاجنا إلى 50 طائرة شهريًا في الإطار الزمني 2025/2026.

ووضعت“بوينج” ومنافستها الأوروبية“إيرباص” خططًا طموحة لزيادة الإنتاج من أجل تلبية الطلب المتزايد من العملاء، ولكن واجهت الشركتان اختناقات في سلسلة التوريد واضطرابات الإنتاج.

ويحول الجدول الجديد خطة“بوينج” لإنتاج 47.2 طائرة شهريًا من يونيو إلى أغسطس 2024، وتأجيل مستهدفها لزيادة الإنتاج إلى 52.5 طائرة شهريًا من ديسمبر المقبل إلى فبراير 2025.

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