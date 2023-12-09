انخفاض الأسهم اليابانية مع تقييم بيانات الناتج المحلي الإجمالي - جريدة البورصة

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تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ منتصف 2021 استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني 2.9% في الربع الثالث
تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الجمعة، عقب صدور بيانات رسمية أظهرت تعديل قراءة الناتج المحلى الإجمالي عن الربع الثالث بالخفض، في إشارة إلى استمرار ضعف أداء ثالث أكبر اقتصاديات العالم.
وعند الإغلاق، هبط مؤشر“نيكي” بنسبة 1.68% إلى 32307 نقاط، ليسجل الأداء الأسبوعي الأسوأ منذ منتصف ديسمبر بخسارة بلغت 3.37%، في حين تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.50% إلى 2324 نقطة.
وأظهرت بيانات صدرت عن مجلس الوزراء الياباني اليوم، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.9% في الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر على أساس سنوي، مقارنة بالقراءة الأولية عند انخفاض بنسبة 2.1%.
وحققت أسهم قطاع معدات النقل الأداء الأسوأ خلال تعاملات اليوم في بورصة طوكيو، بانخفاض بلغ 3.81%، في حين انتعشت أسهم القطاع المصرفي إثر توقعات إنهاء المصرف المركزي سياسة خفض عوائد الديون؛ لترتفع بنسبة 0.67% في ظل تراجع غالبية القطاعات الاخرى.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563716
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