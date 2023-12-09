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انخفاض الأسهم اليابانية مع تقييم بيانات الناتج المحلي الإجمالي - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ منتصف 2021 استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني 2.9% في الربع الثالث

تراجعت الأسهم اليابانية في ختام تعاملات الجمعة، عقب صدور بيانات رسمية أظهرت تعديل قراءة الناتج المحلى الإجمالي عن الربع الثالث بالخفض، في إشارة إلى استمرار ضعف أداء ثالث أكبر اقتصاديات العالم.

وعند الإغلاق، هبط مؤشر“نيكي” بنسبة 1.68% إلى 32307 نقاط، ليسجل الأداء الأسبوعي الأسوأ منذ منتصف ديسمبر بخسارة بلغت 3.37%، في حين تراجع مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 1.50% إلى 2324 نقطة.

وأظهرت بيانات صدرت عن مجلس الوزراء الياباني اليوم، تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.9% في الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر على أساس سنوي، مقارنة بالقراءة الأولية عند انخفاض بنسبة 2.1%.

وحققت أسهم قطاع معدات النقل الأداء الأسوأ خلال تعاملات اليوم في بورصة طوكيو، بانخفاض بلغ 3.81%، في حين انتعشت أسهم القطاع المصرفي إثر توقعات إنهاء المصرف المركزي سياسة خفض عوائد الديون؛ لترتفع بنسبة 0.67% في ظل تراجع غالبية القطاعات الاخرى.

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MENAFN09122023000202011048ID1107563716

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