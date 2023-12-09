آبل تستهدف تصنيع ربع عدد جوالات الآيفون المنتجة عالمياً في الهند - جريدة البورصة

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تهدف“آبل” وموردوها لتصنيع أكثر من 50 مليون جوال آيفون في الهند سنويًا خلال العامين إلى الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما ذكرت مصادر على دراية بالأمر لصحيفة“وول ستريت جورنال”.
وفي حال تم تحقيق تلك الخطط فإن الهند ستكون مسؤولة عن ربع إنتاج جوالات آيفون العالمي، وقد تتزايد تلك الحصة قرب نهاية العقد الزمني الحالي، ولكن رغم تلك الزيادة إلا أن الصين ستظل أكبر منتج للآيفون في العالم.
وذلك مع تعزيز شركة التكنولوجيا الأمريكية اعتمادها على الهند تدريجيًا في السنوات الأخيرة رغم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية وقواعد العمل التقييدية.
وأوضحت المصادر أنه من المتوقع بدء العمل في المرحلة الأولى من مصنع“فوكسكون” قيد الإنشاء في ولاية كارناتاكا الجنوبية في أبريل، إذ يهدف هذا المصنع لإنتاج 20 مليون جوال سنويًا معظمها آيفون خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.
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