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آبل تستهدف تصنيع ربع عدد جوالات الآيفون المنتجة عالمياً في الهند - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:02 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ منتصف 2021 استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني 2.9% في الربع الثالث

تهدف“آبل” وموردوها لتصنيع أكثر من 50 مليون جوال آيفون في الهند سنويًا خلال العامين إلى الثلاثة المقبلة، وذلك حسبما ذكرت مصادر على دراية بالأمر لصحيفة“وول ستريت جورنال”.

وفي حال تم تحقيق تلك الخطط فإن الهند ستكون مسؤولة عن ربع إنتاج جوالات آيفون العالمي، وقد تتزايد تلك الحصة قرب نهاية العقد الزمني الحالي، ولكن رغم تلك الزيادة إلا أن الصين ستظل أكبر منتج للآيفون في العالم.

وذلك مع تعزيز شركة التكنولوجيا الأمريكية اعتمادها على الهند تدريجيًا في السنوات الأخيرة رغم التحديات المتعلقة بالبنية التحتية وقواعد العمل التقييدية.

وأوضحت المصادر أنه من المتوقع بدء العمل في المرحلة الأولى من مصنع“فوكسكون” قيد الإنشاء في ولاية كارناتاكا الجنوبية في أبريل، إذ يهدف هذا المصنع لإنتاج 20 مليون جوال سنويًا معظمها آيفون خلال العامين أو الثلاثة أعوام المقبلة.

Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563715

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