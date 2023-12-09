استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ منتصف 2021 استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني 2.9% في الربع الثالث

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، رغم ارتفاع مؤشر الدولار في ظل ترقب المستثمرين صدور التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير عند 2045.90 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:19 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

كما استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2030.16 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.25% إلى 24.12 دولار، وزاد سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.71% إلى 916.31 دولار للأوقية.

وقال“كيلفن وونغ” كبير محللي أسواق آسيا والمحيط الهادئ لدى“أواندا” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن أسعار الذهب لا تزال مدعومة جيداً فوق مستوى 2006 دولارات للأوقية، لكن صدور بيانات الوظائف الأمريكية أعلى من المتوقع قد يعرّض مستوى الدعم هذا لخطر التراجع.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت أمس، ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة بمقدار ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، في حين تشير التوقعات بشأن تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب؛ إلى احتمال إضافة الاقتصاد الأمريكي 180 ألف فرصة عمل في نوفمبر بعد إضافة 150 ألف وظيفة في أكتوبر.

وصعد مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.21% إلى 103.77 نقطة.

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