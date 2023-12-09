استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ منتصف 2021 استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني 2.9% في الربع الثالث
استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الجمعة، رغم ارتفاع مؤشر الدولار في ظل ترقب المستثمرين صدور التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.
واستقرت أسعار العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم فبراير عند 2045.90 دولار للأوقية في تمام الساعة 10:19 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.
كما استقر سعر التسليم الفوري للذهب عند 2030.16 دولار للأوقية، بينما ارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.25% إلى 24.12 دولار، وزاد سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.71% إلى 916.31 دولار للأوقية.
وقال“كيلفن وونغ” كبير محللي أسواق آسيا والمحيط الهادئ لدى“أواندا” في تصريح لوكالة“رويترز”، إن أسعار الذهب لا تزال مدعومة جيداً فوق مستوى 2006 دولارات للأوقية، لكن صدور بيانات الوظائف الأمريكية أعلى من المتوقع قد يعرّض مستوى الدعم هذا لخطر التراجع.
وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية التي صدرت أمس، ارتفاع عدد الطلبات المقدمة للحصول على إعانات البطالة بمقدار ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، في حين تشير التوقعات بشأن تقرير الوظائف غير الزراعية المرتقب؛ إلى احتمال إضافة الاقتصاد الأمريكي 180 ألف فرصة عمل في نوفمبر بعد إضافة 150 ألف وظيفة في أكتوبر.
وصعد مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية- بنسبة 0.21% إلى 103.77 نقطة.
Source:
MENAFN09122023000202011048ID1107563714
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.