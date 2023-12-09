تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني 2.9% في الربع الثالث - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعاتتباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ منتصف 2021 استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

تراجع الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الجاري، بوتيرة أكبر من التقديرات الأولية، في ظل انخفاض إنفاق الأسر وقطاع الأعمال خلال نفس الفترة.

وأظهرت بيانات صدرت عن مجلس الوزراء الياباني الجمعة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في القراءة المُعدلة بنسبة 2.9% خلال الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر على أساس سنوي، مقارنة بالقراءة الأولية عند انخفاض بنسبة 2.1% خلال نفس الفترة.

وانخفض الاستهلاك الخاص الذي يساهم في أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي؛ بنسبة 0.2% في الربع الثالث على أساس سنوي مقابل استقراره في التقديرات الأولية، بينما تراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة مقارنة بالقراء الأولية عند انخفاض 0.5%.

وأوضحت بيانات منفصلة صدرت اليوم، انخفاض الأجور الحقيقية (المعدلة وفقاً للتضخم) بنسبة 2.3% في أكتوبر على أساس سنوي، لتستمر في التراجع للشهر التاسع عشر على التوالي، ومقارنة بانخفاض بلغ 2.9% في سبتمبر.

وقال“كوتا سوزوكي” المحلل الاقتصادي لدى“دايوا” للأوراق المالية في تعقيب لوكالة“رويترز”، إنه من المرجح استمرار تراجع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق في اليابان، الأمر الذي من شأنه المساهمة في ضعف الاستهلاك الشخصي على المدى القريب.

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