تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني 2.9% في الربع الثالث - جريدة البورصة

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تراجع الاقتصاد الياباني خلال الربع الثالث من العام الجاري، بوتيرة أكبر من التقديرات الأولية، في ظل انخفاض إنفاق الأسر وقطاع الأعمال خلال نفس الفترة.
وأظهرت بيانات صدرت عن مجلس الوزراء الياباني الجمعة، انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في القراءة المُعدلة بنسبة 2.9% خلال الربع الممتد بين يوليو وسبتمبر على أساس سنوي، مقارنة بالقراءة الأولية عند انخفاض بنسبة 2.1% خلال نفس الفترة.
وانخفض الاستهلاك الخاص الذي يساهم في أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي؛ بنسبة 0.2% في الربع الثالث على أساس سنوي مقابل استقراره في التقديرات الأولية، بينما تراجع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 0.4% خلال نفس الفترة مقارنة بالقراء الأولية عند انخفاض 0.5%.
وأوضحت بيانات منفصلة صدرت اليوم، انخفاض الأجور الحقيقية (المعدلة وفقاً للتضخم) بنسبة 2.3% في أكتوبر على أساس سنوي، لتستمر في التراجع للشهر التاسع عشر على التوالي، ومقارنة بانخفاض بلغ 2.9% في سبتمبر.
وقال“كوتا سوزوكي” المحلل الاقتصادي لدى“دايوا” للأوراق المالية في تعقيب لوكالة“رويترز”، إنه من المرجح استمرار تراجع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق في اليابان، الأمر الذي من شأنه المساهمة في ضعف الاستهلاك الشخصي على المدى القريب.
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MENAFN09122023000202011048ID1107563713
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