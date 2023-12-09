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استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا - جريدة البورصة

12/9/2023 7:04:00 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ منتصف 2021 تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني 2.9% في الربع الثالث استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال نوفمبر على أساس سنوي.

واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 469 نقطة في تمام الساعة 11:15 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وحد من مكاسبه انخفاض أسهم التعدين بنسبة 0.6%، في حين ارتفعت أسهم النفط والغاز 0.5%.

كما استقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7518 نقطة، واستقر“داكس” الألماني عند 16633 نقطة، بينما صعد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7446 نقطة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني التي صدرت اليوم، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2% في القراءة النهائية لشهر نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بقراءة أكتوبر عند 3.8%، ليستمر في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي.

وعلى صعيد آخر، أوضحت نتائج استطلاع أجرته وكالة“رويترز”، أنه من المتوقع تثبيت بنك إنجلترا لسعر الفائدة عند أعلى مستوى له في 15 عاماً، والبالغ 5.25% خلال اجتماعه المرتقب في الرابع عشر من الشهر الجاري.

Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563712

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