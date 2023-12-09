استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ منتصف 2021 تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني 2.9% في الربع الثالث استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية
استقرت غالبية الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الجمعة، عقب صدور بيانات أظهرت تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال نوفمبر على أساس سنوي.
واستقر مؤشر“ستوكس يوروب 600” عند 469 نقطة في تمام الساعة 11:15 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، وحد من مكاسبه انخفاض أسهم التعدين بنسبة 0.6%، في حين ارتفعت أسهم النفط والغاز 0.5%.
كما استقر مؤشر“فوتسي” البريطاني عند 7518 نقطة، واستقر“داكس” الألماني عند 16633 نقطة، بينما صعد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.25% إلى 7446 نقطة.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني التي صدرت اليوم، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2% في القراءة النهائية لشهر نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بقراءة أكتوبر عند 3.8%، ليستمر في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي.
وعلى صعيد آخر، أوضحت نتائج استطلاع أجرته وكالة“رويترز”، أنه من المتوقع تثبيت بنك إنجلترا لسعر الفائدة عند أعلى مستوى له في 15 عاماً، والبالغ 5.25% خلال اجتماعه المرتقب في الرابع عشر من الشهر الجاري.
Source:
MENAFN09122023000202011048ID1107563712
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.