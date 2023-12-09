تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ منتصف 2021 - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة
استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني 2.9% في الربع الثالث استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية
تباطأ المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال نوفمبر إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف، وسط انخفاض ملحوظ في تكاليف الطاقة إثر هدوء آثار الحرب الروسية الأوكرانية.
وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني التي صدرت الجمعة، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2% في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بقراءة أكتوبر عند 3.8%، ليستمر في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي.
وتراجعت أسعار منتجات الطاقة بنسبة 4.5% في نوفمبر مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، وذلك على خلفية انتهاء آثار القفزة التي شهدتها تكاليف الطاقة والوقود العام الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأظهرت البيانات تباطؤ تضخم أسعار الغذاء إلى 5.5% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ 6.1% في أكتوبر، و7.5% في سبتمبر، ليسجل أقل معدل له منذ فبراير من عام 2022.
وبلغ معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- 3.8% في نوفمبر، لينخفض دون مستوى 4% للمرة الأولى منذ أغسطس من عام 2022.
Source:
MENAFN09122023000202011048ID1107563711
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.