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تباطؤ التضخم في ألمانيا إلى أدنى مستوياته منذ منتصف 2021 - جريدة البورصة

12/9/2023 7:03:59 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) موضوعات متعلقة استقرار الأسهم الأوروبية عقب صدور بيانات التضخم في ألمانيا تراجع الناتج المحلي الإجمالي الياباني 2.9% في الربع الثالث استقرار أسعار الذهب مع ترقب بيانات الوظائف الأمريكية

تباطأ المعدل السنوي لتضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا خلال نوفمبر إلى أدنى مستوى له منذ عامين ونصف، وسط انخفاض ملحوظ في تكاليف الطاقة إثر هدوء آثار الحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني التي صدرت الجمعة، تباطؤ تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2% في نوفمبر على أساس سنوي، مقارنة بقراءة أكتوبر عند 3.8%، ليستمر في التباطؤ للشهر الخامس على التوالي.

وتراجعت أسعار منتجات الطاقة بنسبة 4.5% في نوفمبر مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، وذلك على خلفية انتهاء آثار القفزة التي شهدتها تكاليف الطاقة والوقود العام الماضي بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأظهرت البيانات تباطؤ تضخم أسعار الغذاء إلى 5.5% في نوفمبر الماضي على أساس سنوي، مقارنة بـ 6.1% في أكتوبر، و7.5% في سبتمبر، ليسجل أقل معدل له منذ فبراير من عام 2022.

وبلغ معدل التضخم الأساسي -الذي يستبعد منه أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة- 3.8% في نوفمبر، لينخفض دون مستوى 4% للمرة الأولى منذ أغسطس من عام 2022.

Source:

MENAFN09122023000202011048ID1107563711

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