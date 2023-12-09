تقييم 'سبيس إكس' يقفز إلى 175 مليار دولار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتطلع شركة سبيس إكس المملوكة للمياردير إيلون ماسك إلى بيع أسهم تزيد قيمة الشركة إلى حوالي 175 مليار دولار، أي 25 مليار دولار أكثر مما كانت تساوي في الصيف.وتسعى سبيس إكس إلى بيع أسهم بسعر 95 دولار لجمع ما بين 500 و750 مليون دولار، واجتذبت الشركة تقييماً بقيمة 150 مليار دولار في يونيو (حزيران) عندما قامت بجمع الأموال آخر مرة، وفقاً للتقارير في ذلك الوقت.



وذكرت شبكة سي إن بي سي أن الشركة جمعت أيضاً 750 مليون دولار في جولة تمويل بقيادة أندريسن هورويتز في يناير (كانون الثاني) بتقييم 137 مليار دولار.



ومن شأن التقييم المحتمل أن يضع سبيس إكس بين الشركات الأكثر قيمة في العالم، متجاوزة شركات مثل ديزني وكومكاست التي تبلغ قيمة كل منهما 167 مليار دولار.

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