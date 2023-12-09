273 شهيدا بالضفة منذ إعلان الحرب على غزة

273 شهيدا بالضفة منذ إعلان الحرب على غزة
التاريخ
12/9/2023 6:10:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 273 فلسطينيا منذ إعلان الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي و451 منذ بداية العام في الضفة الغربية.
ويواصل جيش الاحتلال الاقتحامات المستمرة في الضفة الغربية المحتلة منذ 7 اكتوبر.
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