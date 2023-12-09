نادي الأسير: الاحتلال أعدم شابا في الخليل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت الشاب ساري عمرو (25 عاما) خلال اعتقاله فجر اليوم في مدينة دورا جنوب الخليل.
وأضاف نادي الأسير -في بيان- أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب واعتقلوه هو وشقيقه، إلى أن أعلن عن استشهاده ظهرا.
من جهته أخرى، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن حملة الاعتقالات شملت محافظات جنين والخليل ونابلس ورام الله وأريحا.
MENAFN09122023000208011052ID1107563677
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.