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نادي الأسير: الاحتلال أعدم شابا في الخليل

12/9/2023 6:10:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات الاحتلال الإسرائيلي أعدمت الشاب ساري عمرو (25 عاما) خلال اعتقاله فجر اليوم في مدينة دورا جنوب الخليل.


وأضاف نادي الأسير -في بيان- أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب واعتقلوه هو وشقيقه، إلى أن أعلن عن استشهاده ظهرا.


من جهته أخرى، أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال اعتقلت 15 فلسطينيا على الأقل من مناطق متفرقة بالضفة الغربية، مشيرا إلى أن حملة الاعتقالات شملت محافظات جنين والخليل ونابلس ورام الله وأريحا.


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