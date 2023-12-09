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الاحتلال يدمر منازل في خان يونس

12/9/2023 6:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا إسرائيليا دمر عددا من المنازل في بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.


وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 62 شهيدا و99 مصابا وصلوا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.


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