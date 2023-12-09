الاحتلال يدمر منازل في خان يونس
التاريخ
12/9/2023 6:10:44 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن قصفا إسرائيليا دمر عددا من المنازل في بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الصحة في غزة أن 62 شهيدا و99 مصابا وصلوا خلال الساعات الـ 24 الماضية إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.
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