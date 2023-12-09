غوغل تقدم ميزة 'ساعدني في الكتابة' المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى كروم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تخطط شركة غوغل لإضافة منشئ نص "ساعدني في الكتابة" المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى متصفح كروم.ميزة "ساعدني في الكتابة" متاحة بالفعل في رسائل غوغل وجيميل ودوكس وكيب مع بعض الاختلافات، وتخطط شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة لطرح نفس الميزة لمتصفح الإنترنت الخاص بها.



وتأخذ الميزة المدخلات من المستخدمين في شكل مطالبة نصية وتقوم بإنشاء استجابات نصية أو محتوى طويل وفقاً لذلك. ووفقاً لتقرير صادر عن 9To5Google تعمل غوغل على جلب هذه الإمكانية نفسها إلى إصدارات سطح المكتب من متصفح كروم لأنطمة تشغيل ويندوز وماك ولينوكس. وتشير الشركة إلى الميزة باسم "إنشاء" داخلياً، ولكن سيتم طرح الإصدار الثابت للمستخدمين الذي يحمل اسم "ساعدني في الكتابة".



وذكر التقرير أن ميزة الذكاء الاصطناعي التوليدي ستظهر في نافذة الملء التلقائي المنبثقة في كروم عند كتابة نص عبر الإنترنت، والتي يمكن الوصول إليها أيضاً من قائمة النقر بزر الماوس الأيمن. بالإضافة إلى ذلك، ستتحقق الميزة من محتويات الصفحة التي يتواجد فيها المستخدم للحصول على مزيد من السياق حول ما يجب كتابته.



وقد تضيف غوغل خيارات لضبط أسلوب الكتابة الخاص بالذكاء الاصطناعي. وسيتمكن المستخدمون من مطالبة منشئ النص بتقصير أو تفصيل الاستجابة التي تم إنشاؤها بالإضافة إلى طلب استجابة غير رسمية أو رسمية وفقاً لتفضيلاتهم.

وفي الآونة الأخيرة، أفادت التقارير أن غوغل قررت تأجيل إطلاق نموذجها الأساسي جيميني بعد أن اكتشف الباحثون أن الذكاء الاصطناعي لم يتعامل بشكل موثوق مع بعض الاستعلامات غير الإنجليزية. وكانت غوغل قد خططت في الأصل لإطلاق جيميني بحلول منتصف ديسمبر (كانون الأول)، ولكن تم تأجيل ذلك حتى يناير (كانون الثاني)، بحسب صحيفة بيزنس ستاندرد.

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