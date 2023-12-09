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رونالدو بعد إنجازه التاريخي: الرحلة لم تنته بعد

12/9/2023 6:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر، رغبته في مواصلة اللعب حتى سن متقدمة بعد تحقيقه إنجازًا جديدًا على مستوى المباريات.
وسجل رونالدو، هدفًا قاد به النصر للفوز على جاره الرياض برباعية مقابل هدف على ملعب "الأول بارك" مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة 16 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
رونالدو، الذي عزز صدارته لجدول ترتيب هدّافي الدوري السعودي برصيد 16 هدفًا، خاض مباراته رقم 1200 في كل البطولات مع الأندية ومنتخب البرتغال.

وكتب رونالدو، عبر حسابه على موقع "فيس بوك" عقب المباراة: "3 نقاط جديدة.. شكرًا لزملائي الذين ساعدوني للوصول إلى المباراة رقم 1200".
وأضاف صاحب الـ38 عامًا "يا لها من رحلة، لكنها لم تنتهِ بعد".
وشارك رونالدو، حسب صحيفة "آس" الإسبانية، في 31 مباراة مع سبورتنج لشبونة البرتغالي، و346 مع مانشستر يونايتد، و438 بقميص ريال مدريد، و134 بصحبة يوفنتوس، و46 منذ انضمامه إلى النصر، إضافة إلى 205 مباريات بقميص منتخب البرتغال.
وجاءت مباريات رونالدو خلال مسيرة طويلة لمدة 22 عامًا، بدأت في 14 أغسطس/آب 2002 بقميص سبورتنج لشبونة.
ويعد رونالدو خامس أكثر لاعب في التاريخ مشاركة في مباريات، بعد الرباعي الإنجليزيين بيتر شيلتون (1375)، وباول باستوك (1286)، والبرازيلي روجيريو سيني (1237)، وفابيو (1212).

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