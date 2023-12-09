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التعمري يُثير المخاوف قبل أيام من كأس آسيا

12/9/2023 6:10:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعرض المهاجم الأردني، موسى التعمري، إلى إصابة في بداية الشوط الثاني من لقاء فريقه مونبلييه، الذي واجه لانس، الجمعة، في افتتاح مباريات الأسبوع الـ15 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، على ملعب لاموسون.
وغادر التعمري الملقب "ميسي الأردن" الميدان، بعد قرابة 56 دقيقة، حيث تعرض إلى إصابة فرضت دخول المسعفين للتدخل، قبل أن يخرج من الميدان ويتم استبداله، حيث كان واضحاً أنه يعاني من إصابة عضلية، في انتظار ما سيعلنه فريقه في الساعات القادمة بخصوص خطورة إصابته والراحة التي سيركن إليها، حيث لم يصدر عن مونبيلييه أي بيان رسمي بشأن وضع لاعبه الصحي، الذي انضم إلى التونسي وهبي الخزري الذي غاب عن المواجهة بداعي الإصابة أيضا.
وقبل أيام قليلة من انطلاق كأس آسيا في قطر 12 يناير 2024، فإن إصابة التعمري ستربك حسابات منتخب بلاده بلا شك، باعتبار أنه النجم الأول لمنتخب "النشامى" حاليا، ويقدم مستويات جيدة، والمنتخب الأردني يعتمد عليه بشكل كبير من أجل التألق في المسابقة، ومن المؤكد أن المدرب حسين عموتة سيتابع باهتمام كبير نتائج الفحوصات التي سيخضع لها التعمري لاحقاً.

ملاعب

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