هل يخضع بيلينجهام لعملية جراحية؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، موقف جود بيلينجهام نجم وهداف الملكي، من إجراء عملية جراحية في الوقت الحالي.وقال أنشيلوتي، في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل مواجهة بيتيس غدًا السبت: "كتف بيلينجهام يتحسن، في الوقت الحالي من المستبعد أن يخضع لعملية جراحية، لكن إذا استمرت الآلام فسيكون ذلك احتمالاً".وأضاف: "عليه أن يقوم بعمل محدد لأنه مفصل خاص، لكن بالنسبة له لا يوجد مشكلة في اللعب وسيتحسن".وحول حالة المصابين، علق: "كل يوم أتحدث إلى جولر، كما أفعل مع كل لاعب مصاب، وهذا يستغرق وقتًا طويلاً لأن هناك الكثير من المصابين".



واستكمل: "جولر قريب من العودة، وسيتدرب الأسبوع المقبل مع الفريق، ويمكن أن يلعب قبل نهاية العام".



وواصل: "تشواميني قريب أيضًا، بينما ميليتاو وكورتوا يؤدون بشكل جيد، فينيسيوس وكامافينجا سيعودوا للفريق في بداية العام الجديد".

وحول حراسة المرمى، أوضح: "غدًا سأقرر من سيلعب، لحسن الحظ لدي حارسان رائعان، يمكن لأي شخص منهم اللعب وهناك منافسة، لونين قدم أداءً جيدًا للغاية وأظهر شخصيته، بينما عاد كيبا وتدرب جيدًا".



وسيلعب الريال ضد لاعبه السابق إيسكو، وعن ذلك قال أنشيلوتي: "لقد عاد للعب في مستوى عالٍ، لقد مر بأوقات عصيبة، وأنا سعيد جدًا لأنه يجلب شيئًا مميزًا لكرة القدم، سيتعين علينا السيطرة عليه كثيرًا لأنه يلعب بشكل جيد".

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