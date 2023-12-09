Saturday, 09 December 2023 03:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


زيدان يتصل على بيريز للتعاقد مع لاعب فرنسي

12/9/2023 6:10:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية عن أن النجم زين الدين زيدان اتصل على رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لإقناعه بالتعاقد مع لاعب فرنسي.
ذكرت الصحيفة أن شغف مدرب "الملكي" السابق قائم رغم عدم ارتباطه بتدريب أي فريق في الوقت الحالي، ولكنه يهتم بتطوير النادي الاسباني وانضمام أفضل اللاعبين إلى صفوفه.
وقالت إن "زيزو" اتصل على بيريز وطلب منه سرعة التعاقد مع اللاعب ريان شرقي من أولمبيك ليون، مشدداً على أنه أحد أبرز المواهب التي يجب أن يحصل "الميرنغي" على خدماتها.
وأوضحت: "توصية مدرب ريال مدريد السابق هدفها هو عدم تكرار سيناريو ما حدث مع النجم كيليان مبابي الذي كان يمكن التعاقد معه في وقت مبكر قبل أن يصبح أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم، بينما ارتبط اسمه في المواسم الثلاثة الماضية بالانتقال إلى سانتياغو برنابيو ولكن لم تكتمل الصفقة في أي مرة، في المقابل يأمل زيدان أن يحسم الريال صفقة شرقي مبكراً".
وأشارت الصحيفة إلى أن ليون لا يعيش أفضل فتراته في الدوري الفرنسي، وقد تكون الفرصة سانحة أمام ريال مدريد لخطف اللاعب الشاب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN09122023000208011052ID1107563670

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث