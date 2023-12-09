سقوط صواريخ في الجليل الأعلى

سقوط صواريخ في الجليل الأعلى
التاريخ
12/9/2023 6:10:43 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن عددا من الصواريخ سقط في أماكن مفتوحة بالقرب من مستوطنة المطلة في الجليل الأعلى.
يأتي ذلك في ظل مواجهات بين حزب الله اللبناني ومقاومين فلسطينيين من جهة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي من جهة أخرى.
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