الاحتلال يغلق مكب نفايات ويدمر شارعا وشبكة كهرباء في بيتا جنوب نابلس
التاريخ
12/9/2023 6:10:42 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مكب نفايات بلدة بيتا جنوب نابلس.
وأفاد رئيس بلدية بيتا محمود برهم، بأن قوات الاحتلال أغلقت المكب، ودمرت الشارع الرئيس الموصل إليه وشبكة الكهرباء، موضحا أن البلدية قدرت الخسائر الأولية الناتجة عن التدمير بأكثر من 150 ألف شيقل.
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