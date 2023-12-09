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بلدية السلط تمدد ساعات الدوام للاستفادة من إعفاءات الضريبة

12/9/2023 6:10:42 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية السلط الكبرى عن تمديد ساعات العمل في قسم تحصيل المسقفات حتى الساعة الخامسة مساء اعتباراً من 26 كانون الأول الحالي وحتى 31 من نفس الشهر.


وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن قرار التمديد جاء للتسهيل على المواطنين لدفع ما يترتب عليهم من ضريبة المسقفات والاستفادة من إعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف والمسقفات التي أقرها مجلس الوزراء، وتفادياً للغرامات التي ستتحقق مع بداية العام المقبل.

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