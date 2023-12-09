بلدية السلط تمدد ساعات الدوام للاستفادة من إعفاءات الضريبة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية السلط الكبرى عن تمديد ساعات العمل في قسم تحصيل المسقفات حتى الساعة الخامسة مساء اعتباراً من 26 كانون الأول الحالي وحتى 31 من نفس الشهر.
وقال رئيس البلدية المهندس محمد الحياري، إن قرار التمديد جاء للتسهيل على المواطنين لدفع ما يترتب عليهم من ضريبة المسقفات والاستفادة من إعفاءات ضريبة الأبنية والأراضي والمعارف والمسقفات التي أقرها مجلس الوزراء، وتفادياً للغرامات التي ستتحقق مع بداية العام المقبل.
MENAFN09122023000208011052ID1107563667
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.