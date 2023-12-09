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مصر : ضبط راكب حاول تهريب 40 ساعة رولكس على رحلة قادمة من الاردن -صور

12/9/2023 6:10:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة عربي تهريب 40 ساعة من نوع "رولكس" باهظة الثمن أخفاها تحت ثيابه.


وتم ضبطه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط الأردنية القادمة من عمان مساء أمس الجمعة.


وأسفر التفتيش عن ضبط 40 ساعة أخفاها حول ساقيه وفي أماكن أخرى على جسده.










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