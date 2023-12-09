مصر : ضبط راكب حاول تهريب 40 ساعة رولكس على رحلة قادمة من الاردن -صور
التاريخ
12/9/2023 6:10:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أحبطت جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة عربي تهريب 40 ساعة من نوع "رولكس" باهظة الثمن أخفاها تحت ثيابه.
وتم ضبطه أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية لركاب رحلة الخطوط الأردنية القادمة من عمان مساء أمس الجمعة.
وأسفر التفتيش عن ضبط 40 ساعة أخفاها حول ساقيه وفي أماكن أخرى على جسده.
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