اليونيسف: قطاع غزة بات مكان خطر على الأطفال

MENAFN - Palestine News Network ) الشرق الأوسط/PNN- اعتبرت المديرة الإقليمية لمنظمة "يونيسف" الأممية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أديل خضر، اليوم السبت، أن "قطاع غزة بات أخطر مكان في العالم على الأطفال".

وقالت خضر، في بيان نشره موقع المنظمة الأممية الإلكتروني: "قطاع غزة بات أخطر مكان في العالم على الأطفال بعدما أجبر حوالي مليون طفل على النزوح قسرًا من منازلهم".

وأضافت أن "التقارير تفيد بأن العشرات من الأطفال يقتلون ويصابون يوميًا. أحياء بأكملها، حيث كان الأطفال يلعبون ويذهبون إلى المدارس، تحولت إلى أكوام من الأنقاض، بلا حياة فيها".

وتابعت: "لقد ظلت اليونيسف والجهات الإنسانية الأخرى تدق ناقوس الخطر منذ أسابيع. يصف فريقنا الموجود على الأرض لقاءه بأطفال فقدوا أطرافهم ومصابين بحروق من الدرجة الثالثة، وأطفال أصيبوا بالصدمة بسبب العنف المستمر الذي يحيط بهم".