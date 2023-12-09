الطقس: انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسطارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية شرقية

خفيفة الى معتدلة

السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية

معتدلة السرعة

والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة

على بعض المناطق والبحر خفيف

ارتفاع الموج.

الثلاثاء: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الأمطار على معظم المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج