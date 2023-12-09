Saturday, 09 December 2023 03:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطقس: انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار

12/9/2023 6:10:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط
ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية شرقية
خفيفة الى معتدلة
السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية
معتدلة السرعة
والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة
على بعض المناطق والبحر خفيف
ارتفاع الموج.
الثلاثاء: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الأمطار على معظم المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج

MENAFN09122023000205011050ID1107563664

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث