الطقس: انخفاض على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم السبت، غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الامطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط
ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم وباردا ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية شرقية
خفيفة الى معتدلة
السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.
الأحد: يكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية
معتدلة السرعة
والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الاثنين: يكون الجو غائما جزئيا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية معتدلة السرعة وفي ساعات الليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار متفرقة
على بعض المناطق والبحر خفيف
ارتفاع الموج.
الثلاثاء: تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائما جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط الأمطار على معظم المناطق وتكون مصحوبة بعواصف رعدية احيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج
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