الولايات المتحدة تعرقل مشروع قرار يطالب بالوقف الإنساني لإطلاق النار في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-استخدمت الولايات المتحدة يوم الجمعة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة.



وحصل القرار، الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة وأيدته أكثر من 100 دولة، على دعم 13 من أعضاء مجلس الأمن الـ15، مع امتناع بريطانيا عن التصويت.



وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد فعّل المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لحث أقوى جهاز أممي على الدعوة إلى وقف إطلاق النار.



وتنص المادة 99 على أنه "للأمين العام أن يلفت انتباه مجلس الأمن إلى أية مسألة يرى أنها قد تهدد حفظ السلم والأمن الدوليين".



ويدعو نص القرار إلى الوقف الفوري للقتال بين حماس وإسرائيل، وحماية المدنيين الإسرائيليين والفلسطينيين بموجب القانون الإنساني الدولي. كما يطالب "بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".



وقال سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور للمجلس إن نتيجة التصويت كانت "كارثية"، مضيفا أن "حياة الملايين من الفلسطينيين غير معلومة المصير، حياة كل واحد منهم مقدسة، وتستحق الإنقاذ".



وذكر أنه لأمر "مؤسف للغاية" أن يتم إعاقة مجلس الأمن عن القيام بواجباته من خلال قرار تم اعتماده حديثا وسط الأزمة.



وأشار منصور إلى أنه بدلا من تمكين مجلس الأمن بمتابعة ولايته من خلال توجيه دعوة واضحة أخيرا بعد شهرين من المذابح والفظائع الجماعية، "يتم منح مجرمي الحرب المزيد من الوقت لارتكاب جرائمهم"، متسائلا "كيف يمكن تبرير هذا؟ كيف يمكن لأحد أن يبرر ذبح شعب بأكمله؟"