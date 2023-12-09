الاحتلال يعترف بإصابة 5 آلاف جندي منذ بداية الحرب على غزة في ال7 من اكتوبر الماضي

(MENAFN
- Palestine News Network )
غلاف غزة/PNN-كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن وزارة الحرب اعترفت بألفين من الجنود كمعاقين حتى الآن.
وقالت الصحيفة، اليوم السبت، إن مركز إعادة التأهيل التابع لجيش الاحتلال يستقبل يوميًا ٦٠ مصابًا جديدًا، من قوات الاحتياط في الاحتلال بعد إصابتهم خلال الحرب.
وأضافت الصحيفة العبرية، أن ذلك العدد لا يشمل المصابين من قوات الجيش النظامي للاحتلال.
وأكدت رئيسة قسم التأهيل بوزارة الحرب للاحتلال في تصريحات للصحيفة العبرية بأنهم لم يعيشوا ظروفاً كهذه من قبل.
وذكرت أن 58% من المصابين كانوا يعانون من إصابات صعبة في القدمين واليدين، وقد بترت أطراف بعضهم، وكذلك عانى 12% من المصابين من جروح وإصابات داخلية كالطحال والكلية واستئصال أعضاء دخلية من جسدهم، إضافة إلى 7% ممن يعانون من مشاكل نفسية في أعقاب الحرب، وتوقعت أن تزداد
الأعداد بصورة كبيرة، لأن الآثار النفسية قد تظهر بعد أشهر من الحرب.
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