الاحتلال يعترف بإصابة 5 آلاف جندي منذ بداية الحرب على غزة في ال7 من اكتوبر الماضي

MENAFN - Palestine News Network ) غلاف غزة/PNN-كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت، أن 5 آلاف جندي إسرائيلي أصيبوا، منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأن وزارة الحرب اعترفت بألفين من الجنود كمعاقين حتى الآن.

وقالت الصحيفة، اليوم السبت، إن مركز إعادة التأهيل التابع لجيش الاحتلال يستقبل يوميًا ٦٠ مصابًا جديدًا، من قوات الاحتياط في الاحتلال بعد إصابتهم خلال الحرب.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن ذلك العدد لا يشمل المصابين من قوات الجيش النظامي للاحتلال.

وأكدت رئيسة قسم التأهيل بوزارة الحرب للاحتلال في تصريحات للصحيفة العبرية بأنهم لم يعيشوا ظروفاً كهذه من قبل.

وذكرت أن 58%؜ من المصابين كانوا يعانون من إصابات صعبة في القدمين واليدين، وقد بترت أطراف بعضهم، وكذلك عانى 12%؜ من المصابين من جروح وإصابات داخلية كالطحال والكلية واستئصال أعضاء دخلية من جسدهم، إضافة إلى 7%؜ ممن يعانون من مشاكل نفسية في أعقاب الحرب، وتوقعت أن تزداد

الأعداد بصورة كبيرة، لأن الآثار النفسية قد تظهر بعد أشهر من الحرب.