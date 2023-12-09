بلدية دبي و«إطارات كونتيننتال» تنشآن ملعباً مستداماً للكرة الطائرة باستخدام الإطارات القديمة

أعلنت بلدية دبي و"إطارات كونتيننتال" عن تعاونهما لتعزيز البنية التحتية للملاعب الرياضية في الحدائق التابعة لبلدية دبي من خلال إنشاء ملعب لكرة الطائرة من إطارات معاد استخدامها. ويعكس الملعب الجديد في حديقة المنخول، جهود بلدية دبي لتعزيز جودة الحياة في الإمارة وجعلها أكثر استدامة من خلال المشاريع المجتمعية الهادفة التي تتوافق مع رؤية الامارة للتنمية المستدامة، ويأتي إطلاق المشروع بالتزامن مع استضافة الامارات للحدث العالمي COP28عقب تنفيذ تجربة ناجحة في هانوفر بألمانيا، حيث قامت "كونتيننتال" ببناء ملعب كرة سلة مستدام بنفس الطريقة.

وتتضمن عملية إنشاء ملعب حديقة المنخول إعادة استخدام إطارات مستعملة ستقوم "كونتيننتال" بتحويلها إلى أحجار رصف مطاطية لإنشاء أساسات ملعب الكرة الطائرة، ويتضمن ذلك عملية صارمة لاستخراج أي مكونات كيميائية ضارة، مما يضمن إعادة استخدام الإطارات بطريقة مستدامة وصديقة للبيئة.

وقال أحمد إبراهيم الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة في بلدية دبي: "تعكس شراكتنا مع كونتيننتال منهجنا في دمج الاستدامة في عملنا مع توفير نمط حياة نشيط وبناء مجتمع متماسك مترابط. ومن خلال التعاون مع الشركاء الدوليين لإنشاء مساحات جميلة وفضاءات مشتركة عامة، نعمل على تعزيز رفاه المجتمع وجعل دبي عنواناً للمدن الجميلة وجودة الحياة. ولا يقتصر هذا المشروع فقط على بناء منشآت جديدة ومستدامة، بل يتضمن أيضاً إعادة استخدام المواد لتعزيز المشاركة المجتمعية في الاقتصاد الدائري".

بدوره، قال خوسيه دي لا فوينتي، المدير العام لشركة كونتيننتال الشرق الأوسط: "نؤمن في كونتيننتال بأهمية المبادرات المستدامة التي تترك أثراً إيجابياً على المجتمعات على مستوى العالم. ودبي تمثل موقعاً مثالياً لهذه المبادرة نظراً لمجتمعها الرياضي النابض بالحياة ومكانتها كمركز عالمي للتميز الرياضي. ويؤكد مشروع ملعب الكرة الطائرة على التزامنا بمسؤولياتنا البيئية، حيث نساهم عبر تحويل الإطارات المستعملة بهذه الطريقة في تقليل النفايات وتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الرياضة بالتعاون مع بلدية دبي".

وستتم دعوة المجتمع المحلي لزيارة وتجربة ملعب الكرة الطائرة الجديد في حديقة المنخول فور افتتاحه عقب انتهاء كافة المراحل الإنشائية للمشروع المستدام، والذي متوقع افتتاحه خلال الشهر الجاري.

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