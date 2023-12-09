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دووج واتسون: السباقات الفئوية في «ميدان» والجولة الختامية لـ «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» من ضمن الخيارات

12/9/2023 6:00:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


عبر المالك سيد حشيش عن سعادته البالغة بتحقيق «كولور أب» لقب «القرهود للسرعة» في ثاني جولات «سلسلة الإمارات لسباقات السرعة» التي أقيمت ضمن الأمسية الثالثة لـ «كرنفال سباقات دبي» على مضمار «ميدان» العالمي، مؤكداً أن البطل خاض سباقاً قوياً من الصعب التكهن بنتائجه، على الرغم من أن الترشيحات كانت تميل لصالحه.

وأضاف إن البطل عانى من إصابة عقب مشاركته الأخيرة الموسم الماضي في «بطولة مهب الشمال» الذي احتل من خلالها المركز الرابع، لذا لم يكونوا متأكدين من قدرة البطل على العودة بهذه القوة خلال مشاركته في الشوط، إلا أنه حقق التوقعات، وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على إمكانيات البطل العالية.

خيارات مفتوحة
وبدوره أشاد المدرب دووج واتسون بالانتصار الكبير الذي حققه «كولور أب»، كاشفاً أن الخيارات مفتوحة أمامه بالتشاور مع المالك سيد حشيش، وأبرزها المشاركة في السباقات الفئوية التي ستقام على مضمار «ميدان» العالمي، بالإضافة إلى الجولة الختامية للسلسلة التي ستقام في مضمار جبل علي شهر فبراير المقبل.

العودة مجدداً
ومن جانب آخر، أكد المدرب مايكل كوستا أن «تأكيد» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي توج بلقب الشوط التاسع سيواصل مشاركته في سباقات مضمار «ميدان»، إذ أظهر خلال الشوط تأقلمه مع الأرضية وكذلك مناسبة المسافة له، وسوف نحدد وجهته المقبلة بما يتوافق مع إمكانيات البطل.


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