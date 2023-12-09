شرطة دبي تطلق تقرير الاستدامة السنوي في مؤتمر الأطراف COP28

أطلقت القيادة العامة لشرطة دبي خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف COP28 تقرير الاستدامة بعد حصولها على أكثر من 160 جائزة محلية ودولية وسبع شهادات عالمية في مجال الاستدامة، ما يعزز موقعها كرائدة عالمية في مجال إنفاذ القانون المتقدم حيث يُقدم التقرير السنوي للاستدامة نظرة شاملة عن الجهود المُستدامة التي اتخذتها القيادة العامة لتعزيز التكنولوجيا والرفاهية الاجتماعية.

ويلتزم التقرير بمعايير تقرير المسؤولية الاجتماعية GRI، ومبادئ الأمم المتحدة للمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات UNGC، وينقسم إلى خمسة فصول تُسلط الضوء على مختلف المجالات.

ويُركز التقرير في الفصل الأول على جهود شرطة دبي في مجال التكنولوجيا لتعزيز المرونة المجتمعية، والفصل الثاني يتناول دور الشرطة في تعزيز الرفاهية وبناء السلام، أما الفصل الثالث فيتناول أهمية الحفاظ على البيئة وجهود شرطة دبي نحو تحقيق هدف الجهة الشرطية الخالية من الكربون.

ويُركز الفصل الرابع على تمكين المواهب وتحقيق المساواة والشمول، والتي تشكل ركائز أساسية لبناء مُستقبل مستدام، فيما يتناول الفصل الخامس تسليط الضوء على دور الاقتصاد في عمليات الشرطة كعامل حافز لتحقيق تنمية أمن مُستدامة وتوازن شامل بين الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية.