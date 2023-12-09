النقد الدولي والمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال يعقدان طاولة حول التكنولوجيا المالية

عقد فريق عمل صندوق النقد الدولي، بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "المكتب التنفيذي"، اجتماع "طاولة مستديرة بشأن التكنولوجيا المالية" مع مجموعة من الجهات الرقابية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الأسرة الدولية.



حضر الفعالية التي استمرت ثلاثة أيام مشاركون من 15 دولة ومنظمة تضمنت: أستراليا، والباهامس، وجزر كايمن، والدنمارك، وأستونيا، وفنلندا، وفرنسا، واليابان، وكينيا، وناميبيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.



وتمّ خلال الفعالية عرض مسودة منهجيّة الرقابة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك على مستوى الرقابة القائمة على المخاطر فيما يتعلّق بالأصول الافتراضيّة ومقدّمي خدماتها، حيث قام فريق عمل صندوق النقد الدولي بوضع هذه المنهجية في إطار برنامجه لتطوير القدرات.

وخاض المشاركون على مدى ثلاثة أيّام، نقاشات معمّقة حول التحديات الرئيسية التي يواجهونها في إطار الرقابة الفعالة في القطاع، بجانب مشاركة أفضل الممارسات والتفكير في الحلول.

وقال حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إنّ عقد ورشة العمل في دولة الإمارات العربيّة المتّحدة يعكس التزام الدولة بتطوير إطار عمل تنظيمي معزّز للأصول الافتراضيّة، مؤكدا أن الدولة "تواصل تعزيز فعاليّة إطار عملها التنظيمي على مستوى الأصول الافتراضيّة ومقدّمي خدماتها من أجل جذب الشركات المبتكرة وعزل الجهات غير المشروعة التي تسعى إلى استغلال النظام المالي العالمي".

وأضاف: "تسرّنا مشاركة فريق عمل صندوق النقد الدولي في منح الجهات الرقابية في أنحاء العالم كافّة فرصة تعزيز التعاون الدولي والمشاركة في تصميم منهجيّة جديدة هامّة في مجال الرقابة على الأصول الافتراضيّة ومقدّمي خدماتها".

من جهته، قال شادي الخوري، نائب رئيس قسم مجموعة النزاهة الماليّة في إدارة الشؤون القانونيّة لدى صندوق النقد الدولي، إن الفعالية شهدت توافقا واسع النطاق بين المشاركين حول الحاجة إلى اتّخاذ تدابير طارئة لتخفيف حدّة بعض أهمّ المخاطر المحتملة، المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والناشئة عن الأصول الافتراضية ومقدّمي خدماتها.



وأضاف: "من الهم للدول أن تقوم بالرقابة المعزّزة على مقدّمي خدمات الأصول الافتراضية، وذلك على مستوى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الواقع، فإنّ تقييم مخاطر هذه الظاهرة يشكّل نقطة البداية لنظامٍ رقابي فعال لمكافحتها. وقد منح التمثيل الواسع في ورشة العمل المشاركين فرصة تبادل المعرفة بشأن المخاطر المرتبطة بهذا النوع من الجرائم والتحديات التي تواجهها الدول الأخرى، بما في ذلك الوصول إلى بياناتٍ دقيقة ومخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب العابرة للحدود".

وحدّد المشاركون في ورشة العمل مجموعة من المسائل، تضمّت افتقار الجهات الرقابية إلى القدرات والموارد اللازمة والفجوات على مستوى جمع البيانات وتحليلها، كما اتّفقوا على ضرورة التعاون المعزّز بين الجهات الرقابية في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحديد نماذج لتقييم المخاطر فيما يتعلّق بالرقابة في هذا المجال، وذلك من أجل تقييم حالة الأصول الافتراضية ومقدّمي خدماتها بدقّة.



واتّفق المشاركون على أنّ معظم الحلول المتوفّرة تقوم على تصميم منهجيّة، ما قد يتطلّب إعادة النظر في النُهج التقليديّة المطبقّة في القطاعات الأخرى، وأنه لا بدّ أن تتمتّع تلك المنهجيّة بالمرونة لتطبيقها بحسب احتياجات وسياق الدول المختلفة، وأن الجهات الرقابيّة قد تحتاج في ظلّ غياب حلٍّ واضحٍ لمعالجة مسألة جمع البيانات والفجوات المرتبطة بها، إلى الاستناد إلى النماذج المضبوطة بحسب المخاطر المتأصّلة الّتي يطرحها مقدّمو خدمات الأصول الافتراضيّة واتّخاذ قرار إدخال البيانات من عدمه (مثل تحليل مستوى المعاملات في إطار تدفقات الأصول الافتراضية) في إطار كلّ حالةٍ على حدة.



وسيقوم فريق عمل صندوق النقد الدولي، خلال الأشهر اللاحقة، بالمتابعة مع المشاركين ودمج التغذية الراجعة في المنهجيّة، التي ستشكل عند إنجازها جزءًا من مجموعة أدوات إدارة الشؤون القانونيّة الّتي سيقدّمها الصندوق إلى الدول بحلول منتصف عام 2025.



وقد تمّ وضع المنهجيّة في إطار مشروع مموّل من صندوق ائتماني مدعوم من الجهات المانحة لتمويل مجموعة الأدوات المتوفّرة لدى صندوق النقد الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (من قبل كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا ولوكسمبرغ وهولندا وقطر والمملكة العربية السعودية وسويسرا)، كما تحظى المنهجية بدعم دولة الإمارات العربيّة المتحدة.

