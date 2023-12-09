تغريدة مؤلمة لفتاة فلسطينية قبيل استشهادها

MENAFN - Khaberni) خبرني - "أنا يافا من غزة، أكتب تحت القصف ودبابة العدو قريبة مني، وقد تغيب حروفي عنكم"، هذه الكلمات المؤلمة كانت آخر ما غردت به الشابة الفلسطينية "يافا" على موقع "إكس".

"عاتبت العالم"

فقد نشر حساب الفتاة صاحبة الكلمات الرقيقة والموجعة عن أحوال وأهوال غزة: "بعد الحمد لله نزف لكم خبر استشهاد صاحبة الحساب (يافا) ذات الوجه الجميل والابتسامة الأجمل، كانت تحب أن تكتب وتسجل صوتها فعاتبت العالم وسألت الله الشهادة".

"سنكون أحد ضحاياها؟"

وكانت الفتاة الغزية قد تساءلت قبل مقتلها بأيام وكأنها تشعر بدنو الأجل قائلة "هل سنروي قصة الحرب أم سنكون أحد ضحاياها؟".

"اتصال من الجيش الإسرائيلي"

ويوم 3 ديسمبر كتبت على صفحتها "إمبارح إجاني اتصال من جيش الاحتلال بإخلاء المكان واليوم رموا علينا مناشير"، ونشرت فيديو لمنشورات ألقتها القوات الإسرائيلية على سكان القطاع تطالبهم بإخلاء مناطق جديدة.

واعتادت الفتاة الراحلة أن توثق للمعارك في القطاع المحاصر بطريقة إنسانية وبلغة جذابة منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر الماضي.

يشار إلى أن عدد الشهداء جراء القصف الإسرائيلي ارتفع إلى 17490 بينهم 7870 طفلا و6121 امرأة، وفق آخر إحصاء صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أمس الجمعة.