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273 شهيدا بالضفة منذ إعلان الحرب على غزة

12/9/2023 5:24:38 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد 273 فلسطينيا منذ إعلان الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي و451 منذ بداية العام في الضفة الغربية.

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