الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد: نتوقع عودة فينيسيوس وكامافينجا في يناير

قال الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم إنه يتوقع عودة لاعبي فريقه المصابين فينيسيوس جونيور وإدواردو كامافينجا إلى تدريبات النادي عقب العطلة الشتوية للدوري الإسباني في يناير المقبل.

ويغيب المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عن الملاعب منذ الشهر الماضي بسبب إصابة في عضلات الفخذ الأيسر بينما غاب لاعب الوسط الفرنسي الدولي كامافينجا عن أخر ثلاث مباريات لريال مدريد في الدوري الإسباني بسبب تمزق في أربطة الركبة اليمنى.

وقال أنشيلوتي للصحفيين قبل مباراة فريقه أمام ريال بيتيس على أرض الأخير في وقت لاحق اليوم السبت "سيتعين على فينيسيوس وكامافينجا الانتظار حتى 2024. لكني أعتقد أنهما سيكونان جاهزين للعودة للتدريبات معنا مع نهاية العطلة (الشتوية)."

وتحدث المدرب أنشيولي أيضا عن أحدث تفاصيل إصابة لاعب الوسط جود بيلينجهام الذي يشارك في المباريات رغم إصابته في الكتف.

وقال عن ذلك "كتفه يمثل مشكلة عليه مواجهتها عن طريق القيام بخطوات محددة. هي ليست مشكلة كبيرة جدا ولهذا فإن بوسعه اللعب حتى الآن ونحن نعتقد أن الوضع سيتحسن بمرور الوقت."

وأضاف أنشيلوتي "الكتف مفصل له خصوصية كبيرة وهناك إمكانية أن يتسبب في مشكلات مستمرة وعندها سيكون بحاجة إلى عملية جراحية إذا ما حدث هذا. لكن بوسعنا استبعاد حدوث هذا الآن."

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