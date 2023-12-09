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السلطة الفلسطينية تدين عرقلة واشنطن قرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة

12/9/2023 5:24:26 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

دانت وزارة الخارجية في السلطة الفلسطينية، اليوم السبت، عرقلة الولايات المتحدة الأمريكية صدور قرار عن مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار في غزة.

وقالت الوزارة في بيان، إن"فشل مجلس الأمن الدولي في اتخاذ قرار وقف إطلاق النار الإنساني في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء الحرب الإسرائيلية بسبب الفيتو الأمريكي "إجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب".

واعتبرت الوزارة ذلك "امتداداً
لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقاً لهوية الجلاد والضحية".

ورأت أن هذا الإخفاق هو "فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين وبما يعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على شعبنا دون أي اعتبار للقانون الدولي والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام".

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