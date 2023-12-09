بلدية دبي.. جهود ريادية خلال استضافة مؤتمر COP28

فيما يناقش قادة العالم التزاماتهم ببناء مستقبل أكثر استدامة خلال مؤتمر الأطراف (COP28)، تسخر الفرق التابعة لبلدية دبي كافة جهودها وقدراتها

لضمان حضور قمة عالمية نظيفة وآمنة ومضيافة في مدينة دبي التي تثبت باستمرار أنها الأكثر نظافة والأفضل للعيش.

فلقد نفذت حكومة دبي خطة استراتيجية رائدة للحفاظ على الصحة والسلامة تزامناً مع انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28) وتدفق أعداد كبيرة من الزوار الدوليين ولا تعد الريادة جديدة على دبي التي اعتادت أن ترحب بالعالم على مدار العام، حيث زار الإمارة 14.3 مليون شخص في عام 2022. واليوم يصل زوار دبي إليها ليجدوا مدينة آمنة احتلت المرتبة الخامسة من حيث الأمان في العالم وفقا لقاعدة البيانات "نامبيو" (Numbeo) وصنفت كأول مدينة شرق أوسطية ضمن العشر الكبار بمؤشر "قوة المدن العالمي 2023".

وأوضح تقرير خاص لبلدية دبي أنه خلال فترة انعقاد مؤتمر الأطراف (COP28)

ترحب دبي بـ 140 رئيس دولة وأكثر من 70 ألف مندوب دولي ونحو 400 ألف زائر إلى جانب سكانها الذين يزيد عددهم عن 3 ملايين نسمة و تقع مهمة الإشراف على الصحة العامة على عاتق بلدية دبي بدءاً من سلامة الغذاء وصولاً إلى النظافة المدينة وكذلك بالأشراف على عدة مهام بالتعاون مع جهات الحكومية والمحلية والخاصة.

وبصفتها الجهة الحكومية المكلفة بالإشراف على الخدمات العامة وصيانة المرافق في الإمارة،تستند بلدية دبي في جميع مسؤولياتها إلى محاور رئيسية تتمثل في: جعل دبي أكثر استدامة وجاذبية وريادة وجودة الحياة وهذا يتطلب وجود فريق عمل كفء

ونظام امتثال قوي وتواصل مستمر مع الزوار.

وتنظم بلدية دبي مسار عملها ضمن 7 قطاعات ومؤسسات مختلفة كل منها يتولى مسؤولية محددة وتجمعها استراتيجية واحدة تتمثل رؤيتها لبلدية رائدة لمدينة عالمية.

و تتولى بلدية دبي مسؤولية الحفاظ على الصحة والسلامة العامة بما في ذلك الإشراف على المصاعد والسلالم المتحركة وسلامة أنظمة المياه وجودة الهواء الداخلي وتنفيذ عمليات مكافحة الآفات من قبل الشركات المعتمدة وفق معايير صارمة.

وتقع على عاتق بلدية دبي واحدة من أكبر المهام مع وجود نحو نصف مليون زائر خلال مؤتمر COP28 حيث تُعنى بمسؤولية ضمان سلامة الأغذية في موقع الحدث ومقار الوفود والفعاليات المصاحبة للمؤتمر.

ولأن الامتثال للمعايير يعد أمراً أساسياً في الحفاظ على سلامة الغذاء يقوم المفتشون بزيارة جميع موردي الأغذية والمشروبات خلال فترة الحدث للتأكد من استيفائها لشروط السلامة إلى جانب ذلك يشرف المفتشون على توصيل الأغذية وإعدادها وتقديمها في جميع المواقع ويعملون على جمع العينات من الأغذية لفحصها في المختبرات وهذا ليس بجديد حيث يقوم مختبر دبي المركزي بفحص أكثر من 3 ملايين منتج في كل عام.

ويحرص فريق بنك الإمارات للطعام خلال انعقاد الحدث العالمي COP28 على التأكد من جمع أي فائض من الطعام في مدينة اكسبو وإرساله إلى مراكز التوزيع التابعة له وتمكن بنك الإمارات للطعام خلال الأيام الأربعة الأولى من مؤتمر الأطراف (COP28) من جمع 550 كجم من الطعام من منطقة اكسبو وزعها على 2200 مستفيد.

وتؤمن بلدية دبي بأن النظافة تعد أحد أهم عناصر الصحة العامة لذا تشرف بالتعاون مع COP28 على إدارة النفايات وعمليات التنظيف داخل مكان الحدث ومحيطه وفي كافة أنحاء الامارة حيث تعمل بلدية دبي على ضمان الإدارة الفعالة لـ 40 طنًا من النفايات يومياً خلال مؤتمر (COP28) كما تقوم بلدية دبي بالتعاون مع شركائها على إعادة تدوير 30% من النفايات وتحويل 35% منها إلى سماد عضوي وإرسال النفايات المتبقية إلى مركز تحويل النفايات الصلبة إلى طاقة في منطقة ورسان.

وتعتبر البنية التحتية التي تشرف على عمليتها بلدية دبي عنصرا هاما للصحة والسلامة وعلى الرغم من أن دبي مدينة صحراوية إلا أنها تحتاج إلى الجهوزية التامة لموسم الأمطار كما تشرف بلدية دبي على شبكة الصرف الصحي والمياه المعاد تدويرها مما يضمن جاهزيتها للعمل بأقصى طاقتها كلما دعت الحاجة ويشمل ذلك الصيانة الوقائية لمحطات ضخ مياه الصرف الصحي المرتبطة بنظام المراقبة المركزي كما يقوم الفريق بالتحقق من سلامة خطوط الصرف الصحي ومنحدرات مياه الأمطار في مدينة موقع COP28 باستخدام كاميرات المراقبة بالتنسيق مع فريق مدينة اكسبو دبي.

ولدى البلدية طواقم تقوم بشكل مستمر بفحص وتنظيف خطوط الصرف الصحي ومياه الأمطار عن بعد وتقوم نفس الفرق بفحص مداخل بحيرة التجميع في مدينة إكسبو والاستجابة لبلاغات الصرف الصحي في المنطقة ويتم أيضًا عرض النفق العميق لتصريف مياه الأمطار الذي يبلغ قطره 10.3 مترًا في جناح بلدية دبي في مركز تحويل الطاقة.

ولأن أعمال الصيانة والتنظيف والاستجابة للبلاغات المتعلقة بمهام بلدية دبي تعد أموراً بالغة الأهمية لتحقيق المرونة في حدث كبير وضخم مثل COP28 يقوم مركز القيادة والسيطرة التابع لبلدية دبي بربط كل هذه المسؤوليات والإدارات معاً وتشرف غرفة عمليات مشتركة واحدة على إدارة أنشطة كل قسم والتأكد من استجابتها للمهام.

وتقوم غرفة التحكم بالتنسيق بين الفرق والهيئات الحكومية ذات الصلة، وكذلك إدارة إكسبو عبر مركز العمليات الموحد، لمراقبة الحدث بأكمله والاستجابة ببلاغات ذات صلة بمهام ببلدية دبي.