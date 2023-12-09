بلدية دبي و«مجموعة دلسكو» توقعان مذكرة تفاهم لإعادة تدوير المخلفات العضوية

وقّعت بلدية دبي ومجموعة دلسكو الرائدة في حلول البيئة مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز ممارسات إدارة النفايات المستدامة.

وتسعى هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف واستراتيجيات مشتركة بين الطرفين في مجال إدارة النفايات بشكل فعال بما في ذلك جمعها ونقلها وتحويل 90% منها عن مسار الطمر حيث يتم تجميع 30 طنا من النفايات يومياً من موقع مؤتمر (COP28) 35% منها قابلة لإعادة التدوير و55% منها يتم تحويلها إلى طاقة.

كما يهدف التعاون إلى تعزيز جهود البلدية في مجال إدارة النفايات والتحول نحو اقتصاد دائري وذلك لدعم تحقيق أهداف المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي لدولة الإمارات بحلول عام 2050.

جاء توقيع الاتفاقية في إطار مشاركة بلدية دبي ومجموعة دلسكو في مؤتمر الأطراف " cop28 المناخي الأكبر من نوعه عالمياً والذي تستضيفه دبي بهدف عرض التزامها بممارسات إدارة النفايات المستدامة.

ويجسد توقيع المذكرة التزام الطرفين بإنشاء تحالف استراتيجي قوي وتبادل الخبرات وتحقيق أهداف مشتركة وذلك من خلال دمج جهودهما المؤسسية وتعزيز شراكة تعاونية تتوافق مع أهدافهما وخططهما الاستراتيجية.

وأكد سعادة داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي أن الشراكات الاستراتيجية في مجالات الاستدامة ساهمت بشكل ملموس في تعزيز الريادة في المجال البيئي ومساهمته في تنفيذ استراتيجيتنا في مجال النفايات.

وقال إن الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص تدعم بناء اقتصاد مستدام يعكس رؤية دولة الإمارات حيث تجمع بين قوى وموارد الحكومة وروح الابتكار والفعالية لدى القطاع الخاص لتحقيق الأهداف الوطنية بطريقة فعّالة تلك الشراكة ليست مجرد تعاون بل هي استثمار استراتيجي يدفع تمويل وتنفيذ مشاريع ذات بنية تحتية مستدامة بكل كفاءة وفقًا لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وتعزز هذه الشراكة المرونة والتناغم الذي يحتاجه اقتصادنا لتعزيز النجاح وهي ركيزة أساسية لتحقيق استدامة مستقبل عنوانه الابتكار والتقدم.

وأضاف أن التعاون مع شركة دلسكو خطوة استراتيجية لبلدية دبي وتجسد سعينا الحثيث لجعل دبي أكثر استدامة على كافة الصعد وتحويل النفايات إلى مصدر حيوي للطاقة من شأنه تعزيز المجال البيئي بما ضمن مجال الاستدامة والمساهمة بشكل جوهري في تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 ومعاً نعمل نحو مستقبل حيوي ومستدام.

وتتضمن مذكرة التفاهم توجه بلدية دبي ومجموعة دلسكو بتنفيذ مشاريع استراتيجية لجمع وتحويل النفايات بشكل فعال حيث ستلتزم دلسكو بمعالجة النفايات وتحويلها إلى سماد عضوي لدعم أصحاب المزارع في الدولة من خلال توزيع الأسمدة ومحسنات التربة لتنمية الموارد الطبيعية والزراعية بالإضافة إلى استخدام السماد للمسطحات الخضراء في الإمارة إضافة إلى توفير حاويات مخصصة لفصل وجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير مثل البلاستيك والأوراق وغيرها وتوريدها إلى منشآت متخصصة بغرض إعادة تدويرها.

وقال ديفيد وتسكتون الرئيس التنفيذي لمجموعة دلسكو :تمثل الشراكة الاستراتيجية مع بلدية دبي التي تم الإعلان عنها على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 إنجازاً نوعياً يأتي في إطار التزامنا الدائم بدعم أهداف دولة الإمارات في تحقيق صافي الانبعاثات الصفرية والحياد المناخي بحلول العام 2050 ومع التفاني الراسخ بالحلول البيئية والشراكة طويلة الأمد مع بلدية دبي يأتي هذا التعاون منسجماً مع سعينا المتواصل لتطبيق مبادئ الاقتصاد الدائري ومن خلال تنفيذ استراتيجية إدارة النفايات الشاملة والمستدامة سنتولى إدارة النفايات بكافة مراحلها عبر مرافق لوجستية مستدامة ومخصصة وذلك من خلال العديد من منشآت المعالجة والتي تتضمن منشأة دلسكو الخاصة باستعادة المواد فضلاً عن الاستفادة من مرافق بلدية دبي الخاصة بتحويل النفايات إلى طاقة وإنتاج السماد العضوي من المخلفات بهدف تعزيز جهود تحويل النفايات بعيداً عن المكبات.

وتأتي هذه المبادرة النوعية لتظهر مدى التزامنا المشترك بالريادة البيئية وتسلط الضوء على التزامنا بالابتكار والاستدامة بما يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر اخضراراً.

‏ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن سلسلة المبادرات التي تنجزها بلدية دبي على هامش مشاركتها في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) كشريك استراتيجي للمسار في المؤتمر الذي وجّه الدعوة إلى أكثر من 1,000 بلدية ومدينة لحضوره حيث تعرض أمام جمهوره العالمي النموذج الريادي لدبي ودولة الإمارات كمثال يحتذى به لتخطيط وتصميم وبناء مجتمعات المستقبل الحضرية المستدامة.