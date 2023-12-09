وصفهم بالجمهور المدلل .. هودجسون يعتذر بعد انتقاد مشجعي كريستال بالاس

أعتذر روي هودجسون مدرب كريستال بالاس لمشجعي فريقه بعد أن وصفهم بأنهم جمهور "مدلل" عندما أطلقوا صيحات الاستهجان بوجه فريقه بعد الهزيمة 2-صفر الأربعاء الماضي أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ولم يحقق بالاس أي فوز في الدوري الممتاز منذ انتصاره في الرابع من نوفمبر الماضي على مضيفه بيرنلي بينما خسر في مبارياته الثلاث الأخيرة على أرضه ليتراجع للمركز 14 بين فرق البطولة العشرين رغم أنه قدم بداية واعدة هذا الموسم عندما انتصر على مانشستر يونايتد وولفرهامبتون واندرارز.

وقال هودجسون بعد الهزيمة أمام بورنموث "جمهور الفريق كان مدللا في الآونة الأخيرة هنا.

"اعتادوا على رؤيتنا نقدم أداء جيدا جدا على أرضنا."

وأوضح مدرب ليفربول وإنتر ميلان السابق أمس الجمعة أنه يعتذر للجمهور لإدلائه بهذه التصريحات.

وقال المدرب المخضرم "أشعر بالانزعاج بسبب تصريحاتي وكلماتي.

"سأكون في غاية الحزن إن لم يعرفوا أنني أقدرهم وأن بوسعي تفهم شعورهم بالإحباط لذا لابد لي من الاعتذار لهم لأنهم كانوا طيبون جدا معي خلال الأعوام الخمسة التي أمضيتها في صفوف النادي."

وانتهت أول مسيرة لهودجسون على رأس الجهاز الفني لبالاس في 2021 بعد أن احتل الفريق المركز 14 في موسمين متتاليين.

بعد ذلك عاد لقيادة الفريق في مارس

2023 وأوقف مسيرة هزائم متتالية استمرت في 12 مباراة وحصل على 18 نقطة في 10 مباريات وأنهى بالاس الموسم في المركز 11 وهو أفضل مركز يحصل عليه الفريق منذ الموسم الأول لهودجسون معه.

وسيحل كريستال بالاس ضيفا على ليفربول صاحب المركز الثاني في وقت لاحق اليوم السبت.

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